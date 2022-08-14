Группа ученых из Финляндии и Австралии обнаружила, что витамин D облегчает симптомы депрессии
Крупнейший на данный момент метаанализ исследований добавок с витамином D показал, что они могут облегчить симптомы депрессии у взрослых с соответствующим диагнозам
Крупнейший на данный момент метаанализ исследований добавок с витамином D показал, что они могут облегчить симптомы депрессии у взрослых с соответствующим диагнозам. Однако у работы есть несколько ограничений.
Ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Дикина, Австралия, провели обширный метаанализ влияния витамина D на облегчение депрессивных симптомов у взрослых. Исследование опубликовано в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Считается, что витамин D регулирует функции центральной нервной системы, нарушение которых связано с депрессией. Кроме того, перекрестные исследования выявили связь между дефицитом витамина D и ухудшением симптомов заболевания.
Новый метаанализ является крупнейшим на сегодняшний день, он включал результаты 41 исследования связи витамина D с депрессией. В научных работах оценивали эффективность витамина D в облегчении депрессивных симптомов у взрослых с помощью рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний в разных группах населения. Исследования проводились с участием пациентов с депрессией, в общей популяции и у людей с другими заболеваниями.
Результаты метаанализа показывают, что витамин D эффективнее, чем плацебо облегчает симптомы у людей с депрессией. В исследованиях использовались разные дозы витамина — чаще всего применялись добавки с 2–4 тыс. МЕ в день.
Докторант Института клинической медицины Университета Восточной Финляндии и ведущий автор исследования Туомас Микола отмечает, что несмотря на широкий охват метаанализа, важно учитывать неоднородность изучаемых популяций и риск систематической ошибки. Он объясняет, что полученные данные лягут в основу новых клинических испытаний, чтобы получить больше сведений о роли витамина D в лечении депрессии.
В конце июля психологи Рединского университета в Великобритании сообщили, что прием высоких доз витамина B6 помогает снижать тревожность. Однако добавка не влияет на симптомы депрессии.