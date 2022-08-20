Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая выступила против спецоперации в Украине
Член Совета Федерации Эдуард Исаков публично отрекся от своей 25-летней дочери Дианы от первого брака, которая выступила против спецоперации в Украине и участвовала в антивоенных акциях
Член Совета Федерации Эдуард Исаков публично отрекся от своей 25-летней дочери Дианы от первого брака, которая выступила против спецоперации в Украине и участвовала в антивоенных акциях.
Сенатор заявил, что не воспитывал Диану с трех лет, а сейчас вообще перестал с ней общаться и обеспечивать. Исаков добавил, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию».
«Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами - продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», - заявил чиновник.
В 2019 году Диана Исакова узнала о массовых убийствах представителей ЛГБТ в Чечне и опубликовала в соцсетях пост с критикой властей. Сейчас девушка выступает против проведения военной операции в Украине.