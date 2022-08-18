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18 августа 2022, 12:27

Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов

По приказу президента России Владимира Путина новым командующим Черноморским флотом назначили вице-адмирала Виктора Соколова

Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Виктор Соколов

По приказу президента России Владимира Путина новым командующим Черноморским флотом назначили вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на источники во флоте.

«Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сказал собеседник агентства.

Другой собеседник РИА Новости Крым отметил, что «в условиях, когда идет специальная военная операция РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

Вице-адмирал Виктор Соколов проходил службу, в том числе, заместителем командующего Северного флота с 2013 по 2020 год, заместителем командующего и затем командующим Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота с 2006 по 2012 год и начальником отделения оперативного управления штаба Тихоокеанского флота с 1999 по 2000 год. В 2020 году Соколов возглавил Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Ранее Черноморский флот возглавлял адмирал Игорь Осипов.

13 апреля власти Украины сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по российскому крейсеру «Москва» в Черном море. 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на флагмане Черноморского флота. В ведомстве сначала заявили, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, крейсер «сохранил плавучесть». Затем российское министерство заявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь в условиях шторма.

По официальной версии Минобороны РФ, в результате крушения крейсера «Москва» один член экипажа погиб, еще 27 пропали без вести. При этом «Новая газета. Европа» ранее смогла поговорить с матерью выжившего срочника. По ее словам, погибло около 40 человек. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, заявил, что на крейсере погибли 37 человек, еще около 100 пострадали.

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