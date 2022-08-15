Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трех областях
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников трех управлений Службы безопасности. Должности лишился, в частности, глава управления СБУ в Киевской области Сергей Заяц
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников трех управлений Службы безопасности (СБУ). Должности лишился, в частности, глава управления СБУ в Киевской области Сергей Заяц. Вместо него назначен Артем Бондаренко, ранее возглавлявший управление СБУ во Львовской области.
Также был уволен начальник управления СБУ в Тернопольской области Юрий Борейчук. Замену ему пока не нашли. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
В июле президент Украины отстранил от своих должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Украинский президент считает, что его госструктуры нуждаются в чистке, поскольку среди чиновников и работников силовых ведомств неоднократно выявляли «коллаборационистов».