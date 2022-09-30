Прокуратура США обвинила Дерипаску в нарушении санкций
Прокуратура США обвинила российского бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций, которые были введены против него после начала военной операции на Украине. Бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы в США
Прокуратура США обвинила российского бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций, которые были введены против него после начала военной операции на Украине. Из материалов следует, что бизнесмену грозит до 20 лет лишения свободы в США.
В судебных материалах утверждается, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в апреле 2018 года ввело в отношении господина Дерипаски экономические санкции. Несмотря на это Олег Дерипаска продолжал вести бизнес в США через двух нанятых им помощниц — Наталью Бардакову и Ольгу Шрики. В документах отмечается, что при их содействии господин Дерипаска в 2019 году продал музыкальную студию в Калифорнии за $3 млн.
В материалах говорится, что в 2020 году при содействии госпожи Шрики Дерипаска перевел $300 тыс. на организацию родов Екатерины Волковой. Два года спустя помощницы бизнесмена якобы пытались повторно устроить приезд госпожи Волковой в США для рождения еще одного ребенка, однако ей было отказано во въезде.
Прокуратура США также обвинила их в даче ложных показаний федеральным агентам. Максимальное наказание по этому обвинению — пять лет лишения свободы.
«Обвинительное заключение — это всего лишь предположение, и все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде», — говорится в сообщении прокуратуры.
Расследование в отношении Олега Дерипаски проходит при содействии контрразведывательного управления ФБР и отдела национальной безопасности Минюста США. 2 марта 2022 года при Минюсте было создано дополнительное подразделение Task Force KleptoCapture для выявления и заморозки собственности российских бизнесменов, в отношении которых были введены санкции.