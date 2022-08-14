В Ростове начнут готовить боевых батюшек для российской армии
В учебном заведении откроют новое магистерское направление. Священники будут изучать боевую подготовку, основы геополитики, военную медицину, психологию и военное право
В Ростове-на-Дону появится учебный центр по подготовке военного духовенства, сообщили в пресс-службе Донской духовной семинарии.
В учебном заведении откроют новое магистерское направление. Священники будут изучать боевую подготовку, основы геополитики, военную медицину, психологию и военное право.
Лицензию на новую образовательную программу обещают получить уже в скором времени. К обучению боевых священников планируют привлечь преподавателей из ведущих российских центров. Профессию можно будет освоить даже дистанционно.
После начала войны России в Украине патриарх Кирилл неоднократно высказывался по поводу вторжения в своих проповедях. Он заявлял, что народы РФ и Украины — единое целое, которое пытаются разделить внешние силы. Также предстоятель РПЦ утверждал, что Россия — «миролюбивая держава», которая никогда не нападала на другие страны, а «только защищала свои рубежи».
Поведение Кирилла прокомментировал Папа Римский Франциск. По его словам, во время разговора об Украине тот «зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения». Понтифик заявил, что «патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника».
В июне предстоятель РПЦ попал под санкции Великобритании и Канады. Британское правительство уточнило, что причиной стала «его активная поддержка российской военной агрессии в Украине». В то же время патриарху удалось избежать санкций ЕС, благодаря вмешательству Венгрии.
27 июля Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила вселенского патриарха Варфоломея осудить доктрину «русского мира» и лишить Кирилла престола. Там отметили, что моральная ответственность за совершенные преступления лежит не только на российских военных, но и на их наставниках. «Отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории», — подчеркнули в ПЦУ.
Накануне патриарший экзарх Африки, митрополит РПЦ Леонид (Горбачев) опубликовал видео с украинскими военнопленными. В начале ролика они в мирной жизни поют «Червону калину», а затем — уже в плену — песни «Любэ» на фоне российского флага. Режиссирует все это человек в камуфляже и балаклаве.
Митрополиту ролик очевидно понравился. «Всегда говорил, что хороший регент — на вес золота. Думаю, теперь можно и в церковный хор. Смотреть до конца», — написал он. Священник является ближайшим соратником патриарха Кирилла и отвечает за экспансию РПЦ в Африке.