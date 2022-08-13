Россияне массово подают документы на получение «шенгена» после угроз Европы прекратить их выдачу
Количество обращений жителей России за визами в Европу увеличилось на 40% за последние две недели, после призыва некоторых стран ЕС ограничить их выдачу
Количество обращений жителей России за визами в Европу увеличилось на 40% за последние две недели, после призыва некоторых стран ЕС ограничить их выдачу, пишет «The Moscow Times» со ссылкой на главу корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова.
«Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей», — сказала она.
Источники издания в туристической отрасли отметили, что путешественники торопятся оформить документы «впрок», чтобы не столкнуться с проблемами в будущем. В основном люди подают заявки самостоятельно или через визовые агентства.
Широкова уточнила, что заранее визы начали оформлять в первую очередь те, кто хочет поехать с детьми в Европу на осенние каникулы.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что турпоток россиян в Евросоюз восстановился от докризисного уровня только на 5–10%. Путешественники в основном интересуются курортами во Франции, Италии, Испании и Греции, многие собираются добираться туда через Финляндию или Прибалтику. При этом из-за сложностей с планированием поездок большинство российских туристов теперь все-таки предпочитают отдых в Турции или ОАЭ, заметили в туркомпании «Интурист».
Один из собеседников издания на туристическом рынке указал, что больше встего российские туристы переживают, что процесс получения шенгенской визы станет таким же, как для американской.
«То есть формально это будет возможно, но фактически осуществимо только через поездку в третью страну», — добавил он.
Притом, уже сейчас получить шенген стало сложнее: сократилось число записей в визовые центры и диппредставительства, усложнился сам процесс подачи документов, сроки рассмотрения заявок увеличились, страны часто дают визу только на даты поездки, а Финляндия начала отказывать в транзитных визах.
Ранее Чехия, Эстония, Литва и Финляндия поддержали идею запретить выдачу шенгенских виз россиянам на уровне всего Евросоюза. Тема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в конце августа в Праге.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил впускать в Европу из России только политических беженцев, которые боролись с действующим режимом и подверглись преследованиям.