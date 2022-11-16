Еврокомиссия рекомендовала принять Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенген
Вступление страны в шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно совершать поездки в другие страны Шенгена. Помимо этого государству будет доступен безвизовый режим ЕС с США и Канадой
Еврокомиссия (ЕК) призвала Совет Евросоюза принять в шенгенскую зону Болгарию, Румынию и Хорватию. В заявлении отмечается, что страны после вступления в ЕС выполнили все условия для присоединения к европейскому безвизовому пространству.
Вступление страны в шенгенскую зону означает, что по визе этой страны можно совершать поездки в другие страны Шенгена. Помимо этого государству будет доступен безвизовый режим ЕС с США и Канадой. В шенгенскую зону на данный момент входят 26 стран: 22 страны ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
«Пришло время позволить Болгарии, Румынии и Хорватии стать полноправными членами шенгенской зоны, поскольку это их право. Продолжающиеся задержки в этом несут риски необоснованного отчуждения граждан этих стран в то время, когда Европе необходимо сплотиться»,— говорится в заявлении зампреда ЕК Маргаритиса Схинаса. Еврокомиссия считает, что действия этих стран способствовали укреплению безопасности шенгенской зоны, в том числе в период пандемии коронавируса.
Совет ЕС рассмотрит предложение ЕК в декабре. Нидерланды против вхождения Болгарии и Румынии в шенгенскую зону. Депутаты нижней палаты парламента в октябре призвали провести дополнительные проверки в этих странах по части коррупции и организованной преступности. Болгария и Румыния вступили в Евросоюз в 2007 году, Хорватия — в 2013 году.