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Европа
25 августа 2022, 22:49

Шенгенские визы для россиян будут стоять дороже

Россиянам придется платить больше и преодолевать дополнительные бюрократические ограничения при получении шенгенской визы. Таково компромиссное решение, которое должно смягчить разногласия между странами-членами ЕС

Шенгенские визы для россиян будут стоять дороже

Россиянам придется платить больше и преодолевать дополнительные бюрократические ограничения при получении шенгенской визы. Таково компромиссное решение, которое должно смягчить разногласия между странами-членами ЕС по вопросу дальнейшего допуска россиян в Европу, пишет Bloomberg.
  
На встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе председательствующая в ЕС Чехия предложит приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью, рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. 

Если предложение будет поддержано, то россияне по-прежнему смогут подавать на шенгенские визы, однако время обработки заявлений вырастет, туристам придется сдавать больше документов, а стоимость виз вырастет с 35 до 80 евро. 

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада полностью закрыть границы для всех российских граждан. Этот призыв поддержала Эстония, другие балтийские страны. Сторонниками идеи также выступили Чехия, Дания, Польша. 

Открыто против предложения высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на этой неделе заявил, что запрет на въезд для всех россиян «не очень хорошая идея», поскольку многие граждане России хотят покинуть свою страну. 

ЕС ввел уже ряд визовых ограничений после начала российского вторжения 24 февраля, в том числе приостановил действие соглашений об упрощении визового режима для российских чиновников и предпринимателей. Некоторые страны, в том числе балтийские государства и Финляндия, ограничили выдачу новых виз. А Эстония с 18 августа также перестала пускать россиян в страну и по уже действующим туристическим визам, виданным Таллином.

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