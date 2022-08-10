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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
10 августа 2022, 13:34

«Команда Навального» обнаружила у дочерей замминистра обороны РФ Криворучко гражданство США

Сам Криворучко за 6 лет до своего назначения в Минобороны побывал в США 26 раз. Чаще всего — в Майами. В 2011 году он открыл там фирму 5256 Fisher Island Drive

«Команда Навального» обнаружила у дочерей замминистра обороны РФ Криворучко гражданство США

У замминистра обороны России Алексея Криворучко есть две дочери, каждая из которых имеет гражданство США. Это выяснили расследователи из «Навальный LIVE».

По их данным, жена Криворучко — «Мисс Москва-2001» Екатерина Торопова, которая в 2007 году получила паспорт на фамилию мужа. В 2001 году СМИ описывали ее победу на конкурсе так: «Три года жила в Штатах, знает три языка».

«Навальный LIVE» выяснили, что 4 августа 2012 года у супругов родилась дочь. Расследователи узнали номер загранпаспорта чиновника и благодаря этому смогли установить, что 27 июля 2012 года он прилетел в Майами, а 10 августа, почти через неделю после рождения дочери, улетел из Америки. Это указывает на то, что ребенок родился в США и, следовательно, получил американское гражданство. По американским законам, его получают все, кто родился на территории США.

Вторая дочь Криворучко также получила американское гражданство. Она родилась 23 сентября 2016 года, и именно в США в это время находилась Екатерина Криворучко. Она прилетела в Майами 19 августа и улетела 14 октября.

Сам Криворучко за 6 лет до своего назначения в Минобороны побывал в США 26 раз. Чаще всего — в Майами. В 2011 году он открыл там фирму 5256 Fisher Island Drive, на которую записал квартиру и сделал в ней ремонт. В квартире площадью 225 квадратных метров — три спальни, дорогая мебель, частный лифт и многое другое стоимостью несколько миллионов долларов. Позже Криворучко переписал ее на сотрудника своей компании Михаила Тиратуряна. По данным СМИ, он должен был наладить в США продажу продукции «Калашникова», который возглавлял Криворучко.

В России же, выяснили в «Навальный LIVE», у Криворучко также есть несколько объектов элитной недвижимости. В 2019 году он приобрел дом площадью 1492 квадратных метра и земельный участок 35 соток на Рублевке стоимостью более 500 млн рублей. Еще 116 незадекларированных соток находятся в долгосрочном пользовании у его фирмы.

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