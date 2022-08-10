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10 августа 2022, 12:18

Россия собирает оружие для войны в Украине по всему миру

Россия, предположительно, перевозит оружие торговыми судами через пролив Босфор. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные западных разведок, спутниковые снимки и мнение военных экспертов

Россия собирает оружие для войны в Украине по всему миру

Россия, предположительно, перевозит оружие торговыми судами через пролив Босфор. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные западных разведок, спутниковые снимки и мнение военных экспертов.

По информации источников агентства в европейской разведке и согласно спутниковым снимкам, российское судно Sparta II в июле совершило рейс из сирийского порта Тартус в черноморский порт Новороссийск. Там судно было замечено с 11 единицами техники на борту, которые, судя по всему, разгружались. Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные предполагает, что это была военная техника.

По данным западных разведок, это не единственный случай. По словам одного из собеседников агентства, власти США считают, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов в Черном море. О том же говорят отчеты европейской разведки. 

Турция, которая в конце февраля в соответствии с Конвенцией Монтрё закрыла Босфор для военных кораблей, не препятствует проходу российских судов, на которых, вероятно, перевозится оружие. Турецкий чиновник сказал, что торговые суда проверяются лишь в том случае, если есть информация о возможном правонарушении. Неизвестно, информировали ли США власти Турции о подозрениях в отношении российских перевозок по Черному морю. Маршрут из Тартуса в Новороссийск использовала не только Sparta II, но и другие суда созданной Министерством обороны компании «Оборонлогистика».

Источники в европейской разведке считают, что поставки из Сирии в Новороссийск должны пополнить запасы вооружения в Крыму. Таким образом Россия хочет укрепить оборону в Херсоне и Запорожье перед возможным контрнаступлением Украины. 

Оружие в Украину может перебрасываться не только из Сирии. Еще одним неожиданным поставщиком артиллерийских систем может Северная Корея, сказал Bloomberg источник, знакомый с российской оборонной политикой. Российский военный эксперт Василий Кашин отметил, что у Северной Кореи есть реактивные системы залпового огня большой дальности, которые превосходят российские аналоги. 

Ранее сообщалось, что Россия пыталась купить беспилотники у Ирана и, возможно, даже преуспела в этом. 

Пока Россия тайно собирает оружие по всему миру, западные страны открыто поставляют современное оружие Украине. Одним из самых эффективных образцов военной техники оказались американские системы HIMARS, которые могут наносить удары по складам и мостам в тылу российской армии. 

Как сообщило накануне Министерство обороны США, потери российской армии в войне с Украиной достигли 70-80 тысяч человек убитыми и ранеными. Это почти половина ударной силы, собранной Москвой у границ Украины перед войной. По оценкам США, Россия также потратила значительную долю своих высокоточных боеприпасов и потеряла до четырех тысяч танков и другой бронетехники.  

Из-за столь значительных потерь Россия начала использовать старую технику. Как сообщал Институт изучения войны (ISW), на фронте уже появились в том числе советские танки Т-62.

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