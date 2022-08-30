Россия закупила иранские дроны, но столкнулась с проблемами при их использовании
Россия столкнулась с «многочисленными неудачами» и техническими проблемами при использовании беспилотников, закупленных в Тегеране для войны в Украине
Россия столкнулась с «многочисленными неудачами» и техническими проблемами при использовании беспилотников, закупленных в Тегеране для войны в Украине, сообщают AP, CNN и The Washington Post со ссылкой на администрацию Байдена.
Какого рода эти проблемы и «неудачи», чиновники не уточнили. Сотрудник службы безопасности правительства сказал WP, что «в системе есть несколько ошибок» и добавил, что «россияне недовольны».
Транспортные самолеты с дронами серий Mohajer-6 и Shahed, способными нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели, вылетели из Ирана 19 августа, пишет WP со ссылкой на американскую разведку.
По оценкам чиновников, текущие поставки беспилотников, вероятно, являются частью плана России по приобретению сотен иранских дронов.
Россия, как отмечает AP, недавно уже получила сотни иранских беспилотников, несмотря на предупреждения США Тегерану в июле не поставлять их. Российские операторы тем временем проходят обучение в Иране по использованию дронов.
Российская делегация как минимум дважды, по данным Белого дома, посещала аэродром в Иране, однако обе стороны отрицали информацию о предполагаемой продаже дронов для войны в Украине.