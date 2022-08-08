На заводе по производству «Искандеров» обнаружили взятки и откаты
Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина получила почти 70 млн рублей откатами от топ-менеджера компании
Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина получила почти 70 млн рублей откатами от топ-менеджера компании — производителя головных частей ракет для комплексов «Искандер». К такому выводу пришли в СКР по итогам расследования первого из двух дел в отношении Лалетиной, пишет «Коммерсантъ».
Как считают следователи, юрист «Ростеха» ежемесячно получала откаты от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Взамен она обещала общее покровительство и деньги для модернизации предприятия.
Измайлов стал каждый месяц привозить деньги в Москву. Лалетина получала взятки наличными в офисе «Ростеха», в расположенном недалеко от него ресторане Вlack Market, торговых центрах «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House в Барвихе, а также в подмосковном особняке Лалетиной. Помимо этого, глава НЗИВ оплачивал летний отдых представительницы «Ростеха».
Лалетина не признает свою вину. «Ростех» и ее адвокат не комментируют ход дела. Признательные показания Измайлова были оформлены как явка с повинной, сам он уволился с должности гендиректора НЗИВ в 2019 году.
В отношении топ-менеджера госкорпорации заведено еще одно дело. По версии следствия, юристка помогла оформить в столичный офис НЗИВ 14 «мертвых душ» и получать за них зарплаты.