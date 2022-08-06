06 августа 2022, 11:42
Россиянам в жару посоветовали пить разбавленное вино
Россиянам в жаркую погоду посоветовали удалять жажду минеральной водой, натуральным квасом или разбавленным вином. Такую рекомендацию дал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков)
Фото: pxhere.com
Россиянам в жаркую погоду посоветовали удалять жажду минеральной водой, натуральным квасом или разбавленным вином. Такую рекомендацию дал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков), сообщает РИА Новости.
По словам иеромонаха, дистиллированную воду пить в жаркую погоду не следует. Лучше выбирать минеральную или столовую воду, в составе которых есть соли.
Натуральный квас также содержит много минеральных солей, утоляет жажду и поддерживает водно-солевой баланс. Что касается вина, то разбавлять его водой следует в пропорциях 50 на 50.
От употребления сладких лимонадов в жару специалист рекомендовал отказаться.