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06 августа 2022, 11:42

Россиянам в жару посоветовали пить разбавленное вино

Россиянам в жаркую погоду посоветовали удалять жажду минеральной водой, натуральным квасом или разбавленным вином. Такую рекомендацию дал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков)

Россиянам в жару посоветовали пить разбавленное вино
Фото: pxhere.com

Россиянам в жаркую погоду посоветовали удалять жажду минеральной водой, натуральным квасом или разбавленным вином. Такую рекомендацию дал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков), сообщает РИА Новости.

По словам иеромонаха, дистиллированную воду пить в жаркую погоду не следует. Лучше выбирать минеральную или столовую воду, в составе которых есть соли.

Натуральный квас также содержит много минеральных солей, утоляет жажду и поддерживает водно-солевой баланс. Что касается вина, то разбавлять его водой следует в пропорциях 50 на 50.

От употребления сладких лимонадов в жару специалист рекомендовал отказаться.

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