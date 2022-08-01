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01 августа 2022, 20:32

Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей

Добровольцы из батальона «Атал», сформированного по инициативе главы Чувашии Олега Николаева для участия в войне в Украине, утверждают, что не получили обещанные им выплаты

Бойцы добровольческого батальона из Чувашии заявили, что им не выплатили обещанные 200 тысяч рублей

Добровольцы из батальона «Атал», сформированного по инициативе главы Чувашии Олега Николаева для участия в войне в Украине, утверждают, что не получили обещанные им выплаты в размере 200 тысяч рублей и суточные в размере 2000 рублей.

Об этом говорится в обращении 45 бойцов «Атала» на имя главы Чувашии, которое опубликовал юрист и блогер Юрий Шакеев. Текст обращения написан от руки, в нем встречаются грамматические ошибки и зачеркнутые слова. Передан ли текст главе региона, неизвестно.

В опубликованном письме бойцы батальона попросили Николаева «не опозорить Чувашскую республику этими вашими невыполненными обещаниями» и предупредили, что треть личного состава готова разорвать контракты. Военные отметили, что «готовы служить родине и воевать на Украине» — и «это можно сделать и через ЧВК [Вагнера], и чеченскую гвардию».

Они добавили, что добровольцы из батальонов, сформированных в Татарстане и Башкортостане, уже получили аналогичные выплаты. Бойцы «Атала» потребовали, чтобы им перечислили деньги до 10 августа 2022 года, в противном случае они через соцсети обратятся к президенту России Владимиру Путину.

О формировании батальона специалистов связи «Атал» в конце июня сообщил ГТРК «Чувашия». В батальон пригласили мужчин от 18 до 50 лет, уроженцев Чувашии. Предполагалось, что в нем будут служить около 300 контрактников. В июле глава Чувашии своим указом установил выплату в размере 200 тысяч рублей «для военнослужащих специальной военной операции на Донбассе».

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