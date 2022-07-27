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Культура
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27 июля 2022, 16:53

Группа Little Big отменила концертный тур по России

Поклонники группы Little Big не смогут попасть на концерты звезд в российских городах. Фронтмены Илья Прусикин и Софья Таюрская сообщили в соцсетях об отмене выступлений в стране

Группа Little Big отменила концертный тур по России

Поклонники группы Little Big не смогут попасть на концерты звезд в российских городах. Фронтмены Илья Прусикин и Софья Таюрская сообщили в соцсетях об отмене выступлений в стране.

Масштабный тур по России был запланирован еще в 2021 году. Однако вокалистка Софья Таюрская опубликовала пост, в котором заявила, что группа не сможет выступать на родине.

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас! Ваши Little Big», — заявила певица в своем аккаунте.

Аналогичный пост появился у Прусикина. Артисты заверили, что фанаты смогут вернуть билеты на выступления по месту приобретения.

Ранее участники Little Big признались, что лишились возможности выступать в России. По словам Прусикина, артисты оказались в числе музыкантов из неофициального черного списка, для которых запрещена концертная деятельность. Это произошло вскоре после отъезда фронтменов в Лос-Анджелес и премьеры клипа, в котором группа выразила антивоенную позицию.

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