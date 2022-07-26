Сотни семей пропавших военных потребовали от Путина найти их близких
Все более громкий голос родственников военных, которые, несмотря на страх репрессий, наконец начали требовать ответов, может повлиять на политику Кремля
Более ста российских семей написали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием найти их родственников, которые ушли на войну в Украине, и включить в список военнопленных. Сейчас они числятся как пропавшие без вести, а поэтому работа по поиску не ведется, пишут родственники. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на «Север.Реалии», в распоряжении которого имеется копия письма. Авторы обращения пишут, что в ответ на просьбы дать хоть какую-то информацию о родных им присылают разные отписки и сведения: одни министерства и ведомства говорят, что родные живы, другие — что пропали без вести или погибли.
«Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб), — так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет», — говорится в письме. Его подписали 106 человек — по одной подписи от семей, которые не могут найти родственников.
Журналисты издания поговорили с некоторыми подписавшими письмо. Одна из авторов письма — Анна Данилова, которая хочет вернуть своего 47-летнего супруга Александра. Она рассказала, что муж, уезжая, сказал — едет в командировку на учения. 3 апреля украинская сторона сообщила, что он убит. В части ей сразу ответили, что муж жив, а на следующий день — что сгорел и забирать нечего. В то же время украинские военные теперь говорят, что он жив, и обещают показать видео. На фоне происходящего у Анны случился микроинсульт, она говорит, заикаясь.
Все более громкий голос родственников военных, которые, несмотря на страх репрессий, наконец начали требовать ответов, может повлиять на политику Кремля, считает политолог Аббас Галлямов.
«Любое общественное давление, достигнув определенной силы, способно поменять планы Кремля, — отметил политолог в разговоре с The Insider. — Власти понимают, что протестные настроения растут и провоцировать усиление последних не отвечает их интересам, поэтому после того, как недовольство по конкретному вопросу превышает порог допустимого, они перестают игнорировать недовольных и начинают маневрировать. Во многих случаях — от Голунова до Шиеса — они отступают. Так что всё в руках самих граждан; всё зависит от того, сумеют ли они объединить усилия и громко заявить о себе».