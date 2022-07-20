Правительство РФ готовит усиленный госконтроль над ценами
Федеральная антимонопольная служба предложила запретить в 2022–2024 годах согласованные действия бизнеса, которые приводят к увеличению стоимости товара более чем на 30% за два месяца
Российские чиновники собираются ужесточить контроль над ценами в стране, чтобы пресекать спекуляции со стороны недобросовестных предпринимателей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить в 2022–2024 годах согласованные действия бизнеса, которые приводят к увеличению стоимости товара более чем на 30% за два месяца при условии, что не было существенного изменения спроса, предложения, тарифов, цен на сырье и материалы.
«Де-факто это поможет государству оперативно вмешиваться в ценовое регулирование и сглаживать пики в условиях санкций и ухода с рынков иностранных поставщиков», — пишет «Коммерсантъ».
Оценивать обоснованность роста цен ФАС будет на основании заключения Минэкономики и поручения правительства. При этом при выявлении нарушений предлагается выносить предупреждения компаниям и не штрафовать, если они исправили ситуацию.
Глава экспертного центра «Деловой России» по антимонопольному регулированию Сергей Колесников отметил, что такая инициатива могла бы быть полезна этой весной, когда товары стремительно дорожали, а не сейчас, при дефляции. По его словам, теперь это будет повышать риски избыточного контроля.
Инфляция в марте стала рекордной с 1998 года, а в годовом выражении установила максимум за 20 лет. В апреле, после стабилизации курса рубля и последующего его укрепления российские торговые сети начали постепенно снижать взлетевшие цены, возвращать скидки и распродажи.
Параллельно россияне стали активнее экономить на товарах повседневного спроса и переключились на закупки в магазинах для бедных: с начала войны в Украине спрос на товары в магазинах-дискаунтерах подскочил больше чем на тысячу процентов. Количество заказов у таких ретейлеров по итогам января–мая выросло в 17 раз, объем продаж — в 16 раз. Аналогичная тенденция прослеживается в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.