Байден подписал указ о действиях в ответ на неправомерное задержание американцев за рубежом
Президент во вторник подписал указ, касающийся предотвращения и ответных действий в связи с неправомерными задержаниями граждан США за рубежом
Президент Джо Байден во вторник подписал указ, касающийся предотвращения и ответных действий в связи с неправомерными задержаниями граждан США за рубежом.
Данный указ уполномочивает государственные органы вводить санкции и применять иные меры.
Байден столкнулся с растущим давлением со стороны семей заложников и задержанных, в том числе в связи с делом баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер, которая с февраля содержится под стражей в России и проходит по обвинениям, связанным с наркотиками.
США не предоставляют официальных данных о количестве американских граждан, содержащихся под стражей за рубежом, но Фонд наследия Джеймса В. Фоули, названный в честь американского журналиста, похищенного и убитого в Сирии, утверждает, что более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах.
Некоторые из них удерживаются главными противниками США: Ираном, Россией, Венесуэлой и Китаем.
Высокопоставленный представитель администрации в беседе с журналистами в понедельник сказал, что Байден «стремится добиться разрешения всех этих дел и ... в то же время начать разрабатывать стратегию сдерживания, которая увеличит расплату за захват заложников и неправомерное задержание».
По словам официальных лиц, указ уполномочит ведомства налагать дополнительные санкции, в том числе финансовые, на тех, кто причастен к захвату заложников.
«Санкционные полномочия, включенные в данный указ, позволяют США вводить финансовые санкции и ограничение на въезд тем, кто несет ответственность за несправедливое удержание американских граждан, независимо от того, задерживаются они террористической организацией или государственным субъектом», – поясняется в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
В рамках новых мер в рекомендации Госдепартамента по путешествиям будут добавлены предупреждения о повышенном риске неправомерного задержания в иностранном государстве. Во вторник шесть стран будут добавлены в этот список – Мьянма (Бирма), Китай, Иран, Северная Корея, Россия и Венесуэла.
Фонд Фоули уточняет, что в число стран, неправомерно удерживающих американцев, входят Беларусь, Буркина-Фасо, Камбоджа, Китай, Куба, Египет, Иран, Мали, Мьянма, Никарагуа, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Уганда, ОАЭ, Венесуэла и Йемен.