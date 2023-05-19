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19.05.2023 13:19

Америка готова поставлять Украине истребители F-16

Администрация Джо Байдена после многомесячных раздумий дала добро на поставку Киеву боевой авиации, стоящей на вооружении стран НАТО и дала разрешение европейским союзникам экспортировать в Украину истребители F-16

Америка готова поставлять Украине истребители F-16

Администрация Джо Байдена после многомесячных раздумий дала добро на поставку Киеву боевой авиации, стоящей на вооружении стран НАТО, пишет издание The Moscow Times.

Как сообщает CNN cо ссылкой на источники в Белом доме, США сигнализировали европейским союзникам, что позволят им экспортировать в Украину истребители F-16 американского производства.

Уже четыре страны Евросоюза, а также Норвегия в частном порядке дали понять, что готовы предоставить эти самолеты ВСУ, уже получившим дальнобойные ракеты и современные западные средства ПВО.

По данным британского Международного института стратегических исследований (IISS), Бельгия, Великобритания, Дания и Нидерланды способны предоставить не менее 125 истребителей F-16 в полной боевой готовности. У Норвегии в прошлом году также появилось некоторое количество свободных F-16 (их число не сообщалось), которые она заменила на более современные F-35 и теперь готова поделиться ими с Киевом. Тот пока просит не так много — от 24 до 36 истребителей.

Собственные F-16 США поставлять Украине по-прежнему не желают, говорят источники CNN. Отчасти это объясняется дороговизной машин: если включить их в стандартный пакет военной помощи, они “съедят” значительную часть одобренной конгрессом суммы. Из $48 млрд, утвержденных в декабре прошлого года, к началу мая осталось около $6 млрд, и этот лимит будет израсходован к середине июля.

Тем не менее, администрация Байдена одобряет поставку F-16 союзниками по НАТО. Впрочем, формальных запросов от европейских стран в Госдепартаменте не получали, говорят источники CNN. 

В марте два украинских пилота побывали на авиабазе ВВС США в Аризоне. Там американским военным намеревались оценить, за какое время летчики смогут научиться пилотировать военные самолеты, включая F-16. Позднее к ним присоединились еще 10 украинских пилотов.

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