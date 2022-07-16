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16 июля 2022, 21:38

Байден в Саудовской Аравии договорился о нефти и передал остров

США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам визита в королевство американского президента Джо Байдена

Байден в Саудовской Аравии договорился о нефти и передал остров
Фото: AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD

США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам визита в королевство американского президента Джо Байдена, пишет EuroNews. 

Всего стороны заключили около 20 соглашений, судя по документам, Саудовская Аравия обязуется  обеспечивать адекватное предложение нефти и на 50% увеличить добычу в ближайшие два месяца.

Как сообщил журналистам сам Байден, в ходе визита он поднял тему убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, отметив, что считает наследного принца Мухаммеда бин Сальмана причастным к преступлению. «В основном принц говорил, что  не несет личной ответственности за это. Я сказал, что считаю его виновным, - уточнил Джо Байден на пресс-конференции. - Принц отрицал, сообщил, что принял меры против тех, кто виновен... Я продолжил разговор в том ключе, что рассматриваю подобное неприятие любой критики властей Саудовской Аравии или других стран как нарушение прав человека».

Байден отметил, что не жалеет о своем предвыборном обещании сделать Саудовскую Аравию страной-изгоем. В ходе визита он одновременно подтвердил приверженность ближневосточному урегулированию. По итогам визита Белый Дом сообщил о передаче  королевству спорной территории - острова Тиран. «Международные миротворцы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран в Красном море, на котором они размещались более 40 лет - с момента Кэмп-Дэвидских соглашений», - пообещал Байден.

Согласие на передачу острова дали сначала Египет, а потом и Израиль.Саудовская Аравия сообщила, что открывает небо для израильской авиации.

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