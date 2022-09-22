Саудовский принц созвонился с Зеленским после обмена пленными между Россией и Украиной
Господин Зеленский выразил благодарность саудовскому принцу за его усилия по обмену военнопленными и отметил ключевую роль королевства в этом процессе
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Al Arabiya.
Господин Зеленский выразил благодарность саудовскому принцу за его усилия по обмену военнопленными и отметил ключевую роль королевства в этом процессе. Господин бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности его страны приложить усилия в качестве посредника между всеми сторонами украинского конфликта.
Владимир Зеленский уточнил в Twitter, что они также обсудили энергетическую безопасность Украины, послевоенное восстановление и совместные инвестиционные проекты.
Последний по времени обмен пленными между Россией и Украиной прошел вчера, 21 сентября. Россия вернула 55 человек, включая так называемого кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Украинская сторона получила 215 военнослужащих, в том числе бойцов полка «Азов» (признан в РФ террористическим).
Кроме того, при посредничестве саудовского принца были освобождены британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун, которых приговорили в ДНР к смертной казни. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обмен пленными важным шагом на пути к прекращению военных действий. Господин Зеленский говорил, что возвращенные командиры «Азова» до конца вооруженного конфликта будут жить в Турции.