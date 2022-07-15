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15 июля 2022, 16:09

Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»

15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», его место заныл вице-премьер Юрий Борисов

Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»

15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос» (ее теперь возглавит вице-премьер Юрий Борисов). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — сказано в тексте указа Путина.

Указ о назначении Борисова гендиректором «Роскосмоса» вступил в силу в день подписания. Он курировал в правительстве космос и оборонную промышленность, о планах назначить его главой «Роскосмоса» вместо Рогозина сообщал РБК в середине июля.

Ранее, 11 июля, стало известно о возвращении депутатов Госдумы с каникул для внеочередного заседания 15 июля. Путин 12 июля увеличил число вице-премьеров с десяти до 11, новым заместителем главы правительства стал министр торговли и промышленности Денис Мантуров. Госдума утвердила его кандидатуру 15 июля. После этого президент своим указом снизил число вице-премьеров с 11 до десяти.

Чем известна семья Рогозиных

Дмитрию Рогозину 58 лет. Он родился в Москве в семье чиновника советской оборонной промышленности и военной науки Олега Рогозина. Выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС, с 1990 по 1994 год он занимал должность вице-президента компании «РАУ-Корпорация».

В 1992 году Рогозин воевал добровольцем в Приднестровье, об этом он рассказал в автобиографической книге «Враг народа», опубликованной в 2008 году. Воевавших на другой стороне он в этой книге называет фашистами. Также Рогозин писал, что Приднестровье должно войти в состав России.

С 1994 по 1997 год Рогозин был председателем исполкома Международного конгресса русских общин.

В 2003 году основал партию «Родина», а с 2004 по 2006 год был руководителем одноименной фракции. В ноябре 2005 года, перед выборами в Мосгордуму, вышел скандальный рекламный ролик «Очистим Москву от мусора», который показывали по московскому телеканалу ТВЦ. В ролике лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин и кандидат в депутаты думы генерал-майор Юрий Попов требуют от четырех кавказцев убрать за собой разбросанные по дворику арбузные корки. Попов задает одному из них вопрос: «Ты русский язык понимаешь?». Ролик завершается титрами: «Очистим Москву от мусора». Мэр Москвы Юрий Лужков обвинил партию в ксенофобии и экстремизме, а Рогозину был объявлен информационный бойкот. В марте 2006 года Рогозин оставил должность председателя партии «Родина», а в апреле 2006 года — пост руководителя фракции «Родина».

С февраля 2011 по 2012 год Рогозин — спецпредставитель президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. С 2012 по 2014 год был председателем Военно-промышленной комиссии при российском правительстве. В марте 2012 года назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью.
С декабря 2011 года по май 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления. В 2018 году эту должность занял на тот момент замминистра обороны Юрий Борисов, а Рогозин возглавил «Роскосмос».

За 2020 год гендиректор «Роскосмоса» заработал 83,1 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте госкорпорации. Согласно документу, в собственности у Рогозина есть земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 782,7 кв. м. Также он владеет автомобилем ГАЗ-21Р и мотоциклом BMW R1200GS Adventure. В прошлом году глава «Роскосмоса» декларировал еще одно транспортное средство — машину Mercedes-Benz S560.

Годовой доход супруги Рогозина — Татьяны — составил 2,8 млн руб. В долевой собственности у нее квартира площадью 346 кв. м, три машино-места и автомобиль Range Rover. Отец Татьяны — Геннадий Серебряков — служил во внешней разведке КГБ. Татьяна — выпускница филфака МГУ — занимается написанием стихотворений. Песни на ее стихи поют Алсу, Варвара, Александр Маршал, Эмин, Согдиана и другие.

У Дмитрия и Татьяны Рогозиных есть сын — Алексей. Он был депутатом Московской областной думы пятого созыва (2011–2016 годы), в 2016-м стал заместителем главы департамента имущественных отношений Минобороны. В марте 2017 года Рогозин-младший был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации, а в апреле стал главой Авиационного комплекса им. Ильюшина. В июле того же года он вошел в состав правления ОАК. Но после ухода отца с позиции вице-премьера Алексей оставил посты в авиастроительной отрасли. Сейчас он является председателем консультативного совета АО «Эколибри». Основной вид деятельности компании — «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук».

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