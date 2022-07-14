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14 июля 2022, 22:47

США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию

Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медицинскому оборудованию

США разрешили сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию

Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медицинскому оборудованию. Американский Минфин также вывел из-под санкций трансакции, связанные с бывшей немецкой «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и казахстанским подразделением Альфа-банка.

«Все трансакции... в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств... профилактики, диагностики или лечение COVID-19... текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены»,— говорится в документе (.pdf) на сайте Минфина.

В пресс-релизе Мифина подчеркивается, что американские санкции также больше не распространяются на операции, связанные с Gazprom Germania и казахстанским Альфа-банком. Ранее немецкая «дочка» «Газпрома» была взята правительством Германии под долгосрочное управление.

30 марта, спустя месяц после введения первых экспортных санкций США против России, американская сторона приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, что фактически вывело их из-под возможных санкций.

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