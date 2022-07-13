Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
Снижение закупок нефти Индией и Китаем, отключение газа европейским странам и резкое укрепление рубля на Московской бирже ударили по доходам российского правительства
Снижение закупок нефти Индией и Китаем, отключение газа европейским странам и резкое укрепление рубля на Московской бирже ударили по доходам российского правительства.
В июне федеральный бюджет получил минимальный за год объем нефтегазовых доходов — 717 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина.
По сравнению с маем сборы с нефтегазовых корпораций просели еще на 154 млрд рублей, или 18%, а если сравнивать с рекордным апрелем — более чем вдвое. В первом квартале бюджет зарабатывал в среднем почти триллион рублей в месяц за счет экспорта углеводородов, и с тех пор река нефтегазовой ренты «обмелела» почти на четверть.
Индия и Китай, спасавшие российских нефтяников от бойкота со стороны нефтетрейдеров и европейских потребителей, начали терять интерес к баррелям из РФ, несмотря на двузначные скидки. С 2,1 млн баррелей в сутки поставки в Азию упали до 1,9 млн и продолжили сокращаться в июле — 1,76 млн баррелей в день в первую неделю месяца, подсчитал Bloomberg.
Совокупный экспорт российской нефти и нефтепродуктов, по оценкам МЭА, в июне сократился до 7,4 млн баррелей в день и стал минимальным с августа-2021.
Стремительно дорожающий рубль, который в июне впервые за 7 лет достиг отметки 50 за доллар, добавил головной боли Минфину, которому в этом году предстоит индексировать пенсии и зарплаты бюджетникам, а также отчитаться о мерах по поддержке падающей экономики.
За июнь курс доллара снизился на 10 рублей, а каждый рубль такого падения стоит бюджету 130 млрд рублей в пересчете на годовые доходы, жаловался в интервью «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов.
По итогам июня бюджет снова стал дефицитным: доходы правительства оказались меньше расходов на 122 млрд рублей. И хотя с начала года казна все еще в плюсе благодаря «дождю» сырьевых доходов, пролившихся над экономикой после взлета цен на нефть, накопленный профицит тает: с 1,495 трлн рублей в мае до 1,373 трлн рублей в июне.
Исполнить бюджет-2022 без дефицита едва ли возможно, предупреждают аналитики Райффайзенбанка: «Доходы будут находиться под давлением санкций на экспорт и трудностей во внутренней экономике».
Предчувствуя сложности, Минфин уже запускает секвестр почти всех госпрограмм и направлений расходов. Траты бюджета-2023 планируется уменьшить на 557 млрд рублей, через год — еще на 539 млрд рублей, в 2025 году — на 534 млрд рублей.
«Под нож» пойдет, в частности, программа развития транспортной инфраструктуры, куда входили мегапроекты строительства дорог, высокоскоростных магистралей и развития сети аэропортов в регионах: она сокращается на 390 млрд рублей за три года.
Госпрограмма развития промышленности, согласно плану Минфина, будет урезана на 200 млрд рублей, несмотря на потерю поставок импорта и анонсированные планы заменить иностранные товары внутренним производством. На госпрограмме «научно-техническое развитие России» власти планируют сэкономить 150 млрд рублей за три года.
Следом сокращаются госпрограмма развития Крыма (-15,8 млрд рублей), расходы на космос (-21,4 млрд рублей), госпрограммы развития инновационной экономики (-11,5 млрд рублей) и поддержки сельского хозяйства (-25 млрд рублей).