Российские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
Минфин 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года — тогда они составили 647 миллиардов рублей
Минфин 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года — тогда они составили 647 миллиардов рублей.
Один из факторов, который мог повлиять на доходы российского бюджета, — снижение цен на нефть российской марки Urals: в августе она подешевела на 4,7% к июлю — до 74,73 доллара за баррель. При этом падение доходов было частично компенсировано более высоким курсом доллара. Средний курс рубля к доллару в июле составлял 58,2 рубля, а в августе — 60,3 рубля.
Еще один негативный фактор — снижение закупок нефти со стороны азиатских партнеров, на которых переориентировалась Россия после сокращения спроса со стороны европейских клиентов и полного отказа от российской нефти в США. Как сообщал Bloomberg, поставки из России за последние три месяца сократились более чем на 500 тысяч баррелей в день до 3 миллионов баррелей за день, что стало самым низким уровнем с конца марта.
Экспорт газа в августе, наоборот, вырос по сравнению с июлем. По данным «Газпрома», его поставки в страны дальнего зарубежья в августе составили 6,9 миллиарда кубометров против 6,4 миллиарда кубометров в июле. Но продолжало происходить перераспределение потоков из Европы в Азию. В августе трубопровод «Северный поток» работал только на 20%. По данным «Газпрома», экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», наоборот, растет. За семь месяцев прокачка газа по нему выросла на 60,9%. В отчете компании за август говорится, что поставки в Китай остаются на высоком уровне, однако конкретные цифры не приводятся.
ЕС, США и Великобритания ввели санкции в отношении российской нефти, чтобы лишить Россию доходов от энергоресурсов. США уже отказались от российской нефти, Великобритания планирует сделать это до конца года, а ЕС ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти. Также обсуждаются санкции в отношении российского газа, в том числе потолок цен на газ. Однако пока Россия продолжает получать высокие доходы от продажи энергоресурсов.