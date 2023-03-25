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ООН
RE: RUSSIA
25.03.2023 15:02

Разделенный Юг

Cтраны, которые не поддерживают санкции, не обязательно поддерживают Россию

Разделенный Юг

Согласно распространенному мнению союзниками Украины являются в основном страны «глобального Севера», или, в терминологии российской пропаганды, «коллективного Запада». В то время как «глобальный Юг», к которому относятся Азия, Африка и Латинская Америка, или симпатизирует России, или сохраняет нейтралитет. Более внимательный анализ показывает, что на самом деле это не так. Проукраинский лагерь глобального Юга составляют две трети его стран, в которых проживает треть его населения. Эти страны готовы политически поддержать Украину, но не готовы платить за это, присоединяясь к западным санкциям: готовность присоединиться к санкциям в основном коррелирует с уровнем благосостояния. Но эта прагматическая позиция имеет мало общего с сочувствием по отношению к России. Это обстоятельство и раньше делало надежды Кремля на завоевание симпатий глобального Юга не слишком реалистичными, а выданный Международным уголовным судом в Гааге ордер на арест Владимира Путина наносит по ним новый сокрушительный удар.

Украину в ее сопротивлении российской агрессии поддерживают в основном богатые западные страны (глобальный Север) — в то время как весь остальной мир (глобальный Юг) или открыто симпатизирует России, или сохраняет нейтралитет. Эта популярная точка зрения (ее разделяют в том числе эксперты, представляющие Украину, Запад и сам глобальный Юг) не соответствует действительности, пишет старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel и Института международной экономики Петерсона (США) Николя Верон. 

К глобальному Северу Верон предлагает относить страны, в которых ВВП на душу населения превышает $15 тыс. в год, а также членов ЕС Болгарию и Румынию, где уровень благосостояния несколько ниже. В этой логике к глобальному Югу принадлежат в том числе Россия и Украина. А расположенные в Южном полушарии Чили и Уругвай, соответственно, отнесены к глобальному Северу. Получается, что глобальный Юг — это примерно 85% населения мира и немногим менее 40% мирового ВВП. 

Позиция каждой страны определена на основе ее позиции на голосованиях, организованных Генеральной ассамблеей ООН 23 февраля 2023 года. Их результаты в целом совпали с результатами аналогичных голосований в 2022 году. Тех, кто высказался за то, что России должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Украины в ее международно признанных границах», автор считает сторонниками Украины, тех, кто высказался против, — сторонниками России. Страны, которые воздержались от голосования или не отправили на него своих представителей, считаются нейтральными. 

Согласно итогам голосований в ООН, Украину поддержали все 53 страны глобального Севера, но также и две трети стран глобального Юга (всего их 136), в которых проживает треть его населения. Почти половина ВВП глобального Юга приходится на формально нейтральный Китай, но почти половину оставшегося объема производят крупные страны, которые поддерживают Украину, — Бразилия, Индонезия, Мексика, Нигерия и Филиппины.   

Голосование глобального Юга на Генеральной ассамблее ООН, 23 февраля 2023 года

Таким образом, пишет Верон, не вполне справедливо приписывать странам глобального Юга какие-то настроения, только потому что они не поддержали санкции, введенные против России глобальным Севером. Позиция стран в вопросе санкций в целом коррелирует с уровнем благосостояния страны, отмечает он. В группе стран четвертого квартиля по уровню ВВП на душу населения (самых богатых) Украину поддержали 100%, в группе третьего квартиля — 77%, в следующей группе — 65%, наконец, среди беднейших — 51%. Та же закономерность прослеживается на примере Большой двадцатки: десять богатейших стран ввели санкции в отношении России, десять беднейших — нет. 

Таким образом, следует различать политическую поддержку Украины и готовность платить за эту поддержку. Для более бедных стран здесь проходит важная разделительная линия: население и элиты вполне готовы выразить политическую поддержку Украине, но необходимость платить за нее превратит их проукраинскую партию в меньшинство, а сама поддержка будет восприниматься скорее как навязанная «богатым Севером». На антизападную и антиукраинскую партии начнет работать влиятельный антиколониальный нарратив. 

О том, что в 2023 году Россия планировала завоевывать симпатию глобального Юга, продвигая образ Владимира Путина как «борца с Западом», «защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения» и «одного из главных лидеров многополярного мира», говорит целый ряд шагов и заявлений Кремля (о том же со ссылкой на источники во власти пишет «Медуза»). Эта логика стала одним из ключевых факторов согласия России на «зерновую сделку» в прошлом году и последующих обвинений со стороны Кремля в несоблюдении ее условий Западом. 

Однако после решения Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина реализовать такую стратегию будет гораздо труднее. Важнейшие экономические партнеры России — Китай, Индия и Турция — не признают решения суда. Но его признают страны почти всей Южной Америки и Африки. В августе 2023 года в ЮАР должен пройти саммит стран БРИКС. И власти страны уже сообщили, что «приняли к сведению» ордер на арест Путина. Но даже если они готовы проигнорировать ордер, участие Путина в мероприятии неизбежно придаст ему отчасти скандальный характер, еще более усиленный основанием выдачи ордера. Праздник международного сотрудничества и его позитивный эффект для имиджа принимающей страны будут неизбежно испорчены. «Диктаторы всегда стараются легитимировать себя через международные связи, через признание со стороны иностранных правительств, — пишет по этому поводу старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов. — Испытывая дефицит легитимности внутри, авторитарный режим восполняет его через международные отношения: смотрите, как нас все признают, к нам ездят и нас рады видеть».

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