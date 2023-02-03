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Российские покупатели недвижимости уже осознали глубину кризиса
Шринкфляция
Анна Левинская, Елена Сухорукова
03.02.2023 13:38

Шринкфляция вместо инфляции

Шринкфляция вместо инфляции

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. В 2022 году такой продукции продавалось больше, чем годом ранее, — такой вывод содержится в данных сервиса «Продажи.рф» (работает в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД»), пишет РБК.

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке)», — полагают аналитики «Продажи.рф». Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

Для исследования спроса молочной продукции «Продажи.рф» использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют.

В частности, маркируется молочная продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а в некоторых случаях — только вес. РБК обратился за комментариями к крупнейшим производителям молочных продуктов Danone и PepsiCo, а также в ГК «Велком» (выпускает бренд Viola) и Тульский молочный комбинат («Бежин луг»).

Почему производители перешли «на кг»

Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса, указывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока начали появляться несколько лет назад, вспоминает сотрудник одной из крупных торговых сетей.

«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — полагает Янин. Решением проблемы, по его мнению, могло бы стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.

Как уточнил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов, массового перехода к практике указывать на пакетах с молоком массу 1 кг вместо объема 1 л на рынке не наблюдается. Но он допускает, что некоторые производители могут прибегать к такому маркетинговому ходу, чтобы не поднимать цену в кризис и сделать уменьшение объема товара менее заметным для покупателей: «Объем чуть меньше, но ассоциации у потребителя связаны с цифрой «1» — он может видеть ее, а что за ней, уже не замечает. Может быть, кто-то рассчитывает на это», — говорит Белов. Упаковка молока остается стандартных размеров, но килограмм чуть меньше литра, это позволяет экономить около 3% продукта.

Связанный с упаковкой тренд наблюдается в условиях подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. Цены на сырое молоко в 2022 году заметно выросли: по данным Росстата, средняя цена реализации у сельхозпроизводителей выросла на 20,1% относительно уровня 2021 года (с 27,5 до 33 руб. за 1 кг). На стоимости молока «отыгрывается» рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет, поясняют в Союзмолоке: себестоимость производства молока в 2022 году, по предварительным данным, выросла на 7–8% относительно предыдущего года, при этом в 2020–2021 годах, во время пандемии, увеличение себестоимости из-за роста затрат бизнеса в среднем по году составляло 16–20%.

На фоне экономических кризисов и снижения потребительской активности производители продовольствия и раньше прибегали к снижению веса или количества продукции в упаковке. Так, еще в 2008 году молочные предприятия стали массово предлагать продукт в упаковке по 900 мл вместо одного литра, а производители бакалейных товаров — в пакетах 900 г против 1 кг ранее. Кондитерские предприятия со временем снизили массу шоколадных плиток со 100 г до 80–90 г. В 2019 году на фоне подорожания яиц некоторые производители стали предлагать упаковки с девятью яйцами вместо привычного десятка. Такой маркетинговый ход создает иллюзию, что товар в такой упаковке дешевле относительно продукции конкурентов, объяснял тогда исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Ранее аналитики института маркетинговых исследований GfK сообщали, что в России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий. Основная причина уменьшения размера упаковки, которую называли участники рынка, — попытка избежать резкого повышения цен.

В Минсельхозе вопрос о маркировке упаковки молочных продуктов переадресовали в Роспотребнадзор.

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