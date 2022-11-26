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Европа
инфляция
Ирина Ананина
26.11.2022 16:12

Война за деньги

Как дорожает жизнь в Европе после вторжения России в Украину

Война за деньги

Вторжение России в Украину ударило не только по экономике воюющих стран. Нарушение логистических цепочек, санкции, ограничения поставок нефти и газа — все это отразилось и на уровне жизни на Западе. Издание «Вот Так» на примере пяти европейских государств рассказывает, как война изменила жизнь людей, которые к этой войне не имеют никакого отношения.

В наших оценках мы использовали пять параметров: инфляция (общая), стоимость продуктов питания, бензина, электричества и аренды жилья. Мы взяли показатели на 31 октября 2021 года и сравнили их с состоянием на 31 октября 2022-го. В целом по Евросоюзу инфляция на конец октября составила 10,7%. Электричество подорожало на 41,9%, продукты питания, алкоголь и табак — на 13,1%,

Франция

Экономика Франции традиционно считается одной из самых устойчивых в Евросоюзе. Последние годы цены в стране оставались практически неизменными. Так, например, в 2021-м инфляция составила 1,6%, в 2020-м — 0,5%, в 2019-м — 1,1%, в 2018-м — 1,8%. В 2022 году она разогналась до 6,2%, что стало рекордом как минимум за последние пять лет. Местные жители даже устроили в октябре митинг против удорожания жизни, на который, по оценкам полиции, вышли 30 тысяч человек, а по оценкам организаторов — до 140 тысяч. Однако эта акция не имела продолжения: после 16 октября подобные митинги больше не проводились.

Продукты питания в стране подорожали на 12%. Овощи стали дороже на 33,9%, фрукты — на 8%, мясо — на 12,4%, молоко, сыр и яйца — на 14,8%, а вот хлеб — лишь на 1,2%. Цены на алкоголь выросли в среднем на 5%. Впрочем, несмотря на столь значительный рост, средняя цена за бутылку красного вина во Франции все равно составляет всего 7 евро (443 рубля).

Что касается бензина, то его стоимость в стране меняется каждый день и зависит от цены нефти Brent. Согласно официальной статистике на 26 октября 2021 года, литр бензина на заправках стоил 1,6 евро. 28 октября 2022-го — ровно столько же. Однако за последние 10 месяцев были периоды, когда цены превышали 2 евро за литр: например, в марте, июне и июле этого года.

тоимость электроэнергии во Франции определяется Комиссией по регулированию энергетики (CRE). Тариф меняется максимум два раза в год и зависит в том числе от цен на энергоносители на оптовом рынке и затрат на производство электроэнергии. Последние десять лет стоимость киловатт-часа только росла. Так, 1 февраля, еще до вторжения России в Украину, стоимость электроэнергии в стране увеличилась на 4%. Однако из-за растущего энергетического кризиса и отказа французских властей от покупки российского газа в следующем году рост составит уже 15%, произойдет это 1 января 2023 года.

Средняя стоимость аренды жилья в стране выросла примерно на 2,5%. Главным фактором подорожания стала инфляция.

Германия

Уровень годовой инфляции в Германии по состоянию на 31 октября стал максимальным с 1951 года — 10,4%. В январе этот показатель составлял 4,9%.

«Основными причинами высокой инфляции по-прежнему остается огромный рост цен на энергоносители. Но мы также все чаще наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для частных домохозяйств», — отмечает президент Федерального статистического управления Германии Георг Тиль.

Помимо повышения цен на все энергоносители в результате войны на уровень инфляции влияют перебои с поставками и значительный рост цен в добывающих секторах экономики.

Цены на продукты питания выросли в среднем на 20%. Значительно подорожали пищевые жиры и масла (49,7%), молочные продукты и яйца (28,9%), овощи (23,1%), хлеб (19,8%). Помимо роста цен на энергоресурсы в стране подорожали удобрения, что вызвало увеличение конечной стоимости сельскохозяйственной продукции.

В отличие от Франции цены на бензин в Германии с начала года заметно выросли. Если по итогам октября 2021 года литр топлива стоил в среднем 1,6 евро по стране, то на конец октября 2022-го цена составила 1,9 евро, то есть рост составил примерно 18%.

«В октябре заявление нефтяного картеля ОПЕК+ о том, что он сократит добычу нефти на 2 млн баррелей в день с ноября, вызвало рост цен на сырую нефть. Однако не только решение ОПЕК+ является причиной высоких цен на нефть и топливо. Еще одна ключевая причина — ограниченные поставки нефти, которые существовали в течение нескольких месяцев из-за санкций Запада против России в результате войны в Украине», — объясняет Штеффен Бок, основатель и управляющий директор аналитического агентства Clever Tanken.

Электроэнергия в стране дорожает колоссальными темпами: только с начала года цены взлетели примерно на 30%, а по сравнению с октябрем прошлого года — на 43%. Это связано в первую очередь с сокращением поставок газа из России, а также ростом мировых цен на уголь. Все это делает производство электроэнергии более дорогим.

Стоимость аренды жилья, по разным оценкам, выросла с начала года примерно на 2%, что сопоставимо с увеличением цен в среднем по Европе.

Великобритания

Годовая инфляция в Великобритании составила 9,6%. Это также стало рекордным показателем за последние несколько десятилетий: в последний раз похожий уровень инфляции — в 9,8% — зафиксировали по итогам 1980 года.

«Прирост годовой инфляции в октябре 2022 года отразил главным образом изменение стоимости поставок энергоносителей на внутренний рынок. Рост цен также был связан с ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки, а также на товары для отдыха и культуры», — уточняет местное статистическое ведомство.

Цены на продукты питания за этот же период выросли на 16,4%. Это самый высокий показатель с сентября 1977 года, когда по итогам года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 17,6%.

Больше всего выросла стоимость молока (50%), масла (30%) и сыра (27%). В свою очередь, британское правительство в рамках борьбы с инфляцией собирается вынудить местный Центробанк продолжать повышать ключевую ставку.

«Предложенный масштаб ужесточения налогово-бюджетной политики, несомненно, затормозит экономический рост и как таковой должен снизить инфляцию вместе с ним, открывая Банку Англии возможность ужесточать политику менее агрессивными темпами», — цитирует агентство Reuters экономиста компании Investec Элли Хендерсон.

Бензин за последний год в Великобритании подорожал на 23%. В октябре 2022 года литр бензина в стране стоил 1,6 фунта стерлингов (1,8 евро), а год назад — 1,3 фунта стерлингов (1,5 евро).

Стоимость электроэнергии в стране за минувший год выросла примерно на 25% — с 27,2 до 34 пенсов за киловатт-час. В статистическом ведомстве Соединенного Королевства подчеркивают, что это еще на так много, как могло бы быть. Дело в том, что власти частично компенсируют гражданам увеличение тарифов — без этих мер электричество сейчас стоило бы 51,9 пенса за киловатт-час.

Цены на аренду в целом по Великобритании увеличились на 4,1%, в Лондоне — на 3%. Это самое существенное годовое процентное изменение в столице с июля 2016 года. Стоимость аренды в Англии выросла на 3,7%, в Уэльсе — на 3,2%, в Шотландии — на 4,2%.

Швеция

Инфляция в Швеции достигла 9,3% — это самый высокий показатель с начала 1990-х годов.

«Сверхвысокая инфляция в 2022 году связана с последствиями пандемии и войны в Украине, которые вызывают серьезные сбои в глобальных цепочках создания стоимости», — объяснили в Riksbanken.

Еще одной причиной разгона инфляции стало удорожание импортных товаров, так как шведская крона ослабла по отношению к другим валютам.

Еда и безалкогольные напитки в стране подорожали на 17,2%. Значительный вклад в рост стоимости внесли цены на овощи, пояснили в местном статистическом ведомстве. Заметно выросли и цены на товары для дома. Здесь большую роль сыграла война в Украине, из-за которой подорожала электроэнергия.

Аналитики Finanstid поясняют, что увеличились расходы на содержание продуктового магазина. Это связано с тем, что бизнесменам приходится платить больше за электроэнергию, необходимую для охлаждения продуктов. Им также приходится увеличивать расходы на логистику, так как цены на топливо выросли. Во-вторых, люди покупают меньше еды, поскольку у них теперь попросту меньше денег.

«Война стала одной из причин роста инфляции, что привело к тому, что заработная плата людей не поспевает за ростом цен на продукты питания», — уточняют эксперты Finanstid.

Бензин на 1 ноября 2021 года стоил 17,79 шведской кроны (1,6 евро) за литр, а 1 ноября 2022 года — уже 20,64 шведской кроны (1,9 евро) за литр. Таким образом, цены за год выросли на 16%.

Электроэнергия в Швеции стала дороже за последние 12 месяцев на 25,6%. Согласно подсчетам Стокгольмской торговой палаты, счета за электроэнергию этой зимой в некоторых регионах страны для владельцев жилья будут почти в три раза выше, чем зимой прошлого года.

«Если эти прогнозы сбудутся, то гражданам придется довольно тяжело. Даже если вы сэкономите на электричестве, уменьшите потребление, отмените развлечения и отложите инвестиции, вы все равно ощутите серьезное финансовое давление. Кроме того, изменение потребительского поведения рискует стать серьезным препятствием в развитии экономики Швеции», — говорит Стефан Вестерберг, главный экономист Стокгольмской торговой палаты.

Арендная плата в Швеции выросла на 1,7%. В среднем съем трехкомнатной квартиры в стране обойдется в 7753 шведских крон (715 евро) в месяц.

Польша

Инфляция в Польше по итогам октября составила 17,9% — это самый значительный рост цен с декабря 1996 года.

«Пока я не вижу никаких шансов, что индекс цен может опуститься до более низких уровней в ближайшие месяцы. Инфляция, скорее всего, останется на уровне более 18% до конца года», — отмечает Моника Куртек, экономист Bank Pocztowy.

Марчин Чаплицкий, экономист Варшавской школы экономики, подсчитал, что в период с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года цены выросли на столько же, сколько за предыдущие 9 лет и 8 месяцев.

Продукты питания в Польше подорожали на 22,8%. Заметнее всего в стране подорожали сахар — на 50,4%, мясо птицы — на 38,7%, говядина — на 29,5%, свинина — на 26,7%, молочные продукты — на 30%. Аналитики WSB Universities еще в августе этого года писали, что 60% поляков экономят на покупках и только 26,3% не делают этого.

«Мы можем ожидать роста цен, особенно на такие позиции, как рыба, мясо, мука, масла, то есть продукты, необходимые для приготовления предрождественских и рождественских блюд», — добавила Юстина Рыбацкая, преподаватель Гдынского банковского университета.

В конце октября 2021 года средняя стоимость бензина в Польше оценивалась в 5,96 злотого (1,27 евро), в конце октября этого года она варьировалась в диапазоне 6,89–7,11 злотого (1,47–1,52 евро) за литр. Следовательно, рост составил около 19%.

«Давление на рост цен на топливо усиливается эскалацией военных действий, саботажем на газопроводах “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2”, российскими ракетными ударами по украинским городам, а также ослаблением курса злотого по отношению к доллару США», — говорит главный экономист PKN Orlen Адам Чижевски.

Электроэнергия в стране подорожала примерно на 24%. 2 ноября 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о чрезвычайных мерах, направленных на ограничение цен на электроэнергию и поддержку отдельных потребителей в 2023 году. Закон предусматривает поддержку польских семей, органов местного самоуправления, а также микро-, малых и средних предприятий.

«Новые правила вводят ограничения роста стоимости для отдельных социальных групп в отношении потребления электроэнергии. Счета, которые попадают в установленный лимит, не будут увеличиваться. После превышения лимита цены на электроэнергию будут устанавливаться по замороженным ставкам», — пояснили польские власти.

Рост стоимости аренды жилья в Польше по сравнению с остальными странами, о которых шла речь, оказался максимальным и достиг 16,6%.

«Основным факторам, обусловившим значительный рост цен на аренду квартир, можно отнести приток украинских беженцев в Польшу и высокую инфляцию. Приток миллионов беженцев в Польшу после начала войны в Украине вызвал значительный рост спроса на жилье, особенно в крупнейших польских городах», — пояснили в Польском экономическом институте.

Война в Украине способствовала росту цен на продукты и электроэнергию в странах Европы. Вместе с тем продолжающийся конфликт может еще больше усугубить ситуацию: тарифы продолжат расти, несмотря на усилия местных властей, стоимость продуктов питания, по оценкам специалистов, будет увеличиваться. При этом уровень жизни в развитых странах Европы все равно остается более высоким, чем в России.

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