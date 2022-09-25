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Америка
25.09.2022 13:26

Американский миллиардер предложил упростить иммиграцию россиянам для борьбы с инфляцией в США

Билл Акман заявил, что для талантливых россиян необходимо упростить иммиграцию в США. По его мнению, это поможет правительству бороться с инфляцией

Американский миллиардер предложил упростить иммиграцию россиянам для борьбы с инфляцией в США

Миллиардер из США Билл Акман заявил, что для талантливых россиян необходимо упростить иммиграцию в США. По его мнению, это поможет правительству бороться с инфляцией вместо повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

По его мнению, для сдерживания инфляции заработной платы необходимо увеличить иммиграцию, а не повышать ставки ФРС, что проводит, как он пишет, к рецессии. Билл Акман назвал повышение ставок ФРС «очень тупым» инструментом, который не позволит остановить инфляцию на фоне роста зарплат.

«Если мы можем нацелить иммиграционную политику на достижение важных политических целей, таких как ускорение оттока российских талантов в США, то почему бы и воспользоваться этим?», — написал он в Twitter.

Ранее ФРС США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3–3,25% годовых. Шаг увеличения составил 0,75 процентного пункта, как и по итогам двух прошлых заседаний. При этом резко повышен прогноз по ставке — предполагается, что до конца года она может вырасти до 4,25–4,5%.

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