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Европа
29 июля 2022, 14:56

Инфляция в еврозоне достигла нового исторического рекорда

Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 8,9%, пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата. Это новый исторический максимум. В июне инфляция составляла 8,6%, в мае — 8,1%

Инфляция в еврозоне достигла нового исторического рекорда

Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 8,9%, пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата. Это новый исторический максимум. В июне инфляция составляла 8,6%, в мае — 8,1%. 

Инфляция в еврозоне обновляет рекорд уже девятый месяц подряд. В июле она превзошла прогнозы экономистов (8,6%) и оказалась намного выше установленного Европейским центробанком (ЕЦБ) таргета в 2%.

Основным драйвером инфляции в текущем месяце оказались растущие из-за российского военного вторжения в Украину цены на энергоносители, пишет Reuters. Однако рост цен также затронул продукты питания и сферу услуг, что говорит о расширяющемся характере инфляции, указывает агентство.

Показатель базовой инфляции, который не учитывает энергоносители и продовольствие, замедлил рост в июне, но в июле подскочил до рекордного уровня в 5%, следует из данных Евростата.

Опасаясь, что рост цен выходит из-под контроля, ЕЦБ в этом месяце впервые с 2011 года повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 0,5%, и пообещал продолжить увеличивать ее в будущем, указывает Reuters. При этом регулятор опасается совершать резкие действия, поскольку небывало высокие цены на продукты питания и энергоносители истощают сбережения и в конечном итоге замедляют рост экономики, а в худшем случае могут привести к рецессии, отмечает агентство.

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