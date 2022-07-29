Инфляция в еврозоне достигла нового исторического рекорда
Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 8,9%, пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата. Это новый исторический максимум. В июне инфляция составляла 8,6%, в мае — 8,1%
Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 8,9%, пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата. Это новый исторический максимум. В июне инфляция составляла 8,6%, в мае — 8,1%.
Инфляция в еврозоне обновляет рекорд уже девятый месяц подряд. В июле она превзошла прогнозы экономистов (8,6%) и оказалась намного выше установленного Европейским центробанком (ЕЦБ) таргета в 2%.
Основным драйвером инфляции в текущем месяце оказались растущие из-за российского военного вторжения в Украину цены на энергоносители, пишет Reuters. Однако рост цен также затронул продукты питания и сферу услуг, что говорит о расширяющемся характере инфляции, указывает агентство.
Показатель базовой инфляции, который не учитывает энергоносители и продовольствие, замедлил рост в июне, но в июле подскочил до рекордного уровня в 5%, следует из данных Евростата.
Опасаясь, что рост цен выходит из-под контроля, ЕЦБ в этом месяце впервые с 2011 года повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 0,5%, и пообещал продолжить увеличивать ее в будущем, указывает Reuters. При этом регулятор опасается совершать резкие действия, поскольку небывало высокие цены на продукты питания и энергоносители истощают сбережения и в конечном итоге замедляют рост экономики, а в худшем случае могут привести к рецессии, отмечает агентство.