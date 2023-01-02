Вперед в прошлое

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Как изменилась жизнь россиян из-за войны
В 2022 году россияне столкнулись с серьезным падением уровня жизни. Несмотря на заявления президента, продолжили падение реально располагаемые доходы граждан. Росстат оценивает инфляцию на уровне 12,3%, но многие категории товаров подорожали сильнее, а некоторые и вовсе покинули российский рынок.
Инфляция, еда и ЖКХ
В начале войны Всемирный банк утверждал, что инфляция в России к концу года составит 22%. На самом деле официальные цифры оказались менее устрашающими. Как считает глава Минфина Антон Силуанов, инфляция по итогам года будет около 12%. Вместе с тем отдельные категории товаров существенно выросли в цене. К праздникам Росстат подсчитал, как изменилась стоимость традиционного новогоднего салата.
«Среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% – вареная колбаса», – сообщает официальный сайт ведомства.
Даже провластные СМИ предупреждают россиян – продукты для новогоднего стола вырастут в цене по сравнению с прошлым годом на 14%. На протяжении 2022-го фиксировался и рост стоимости отдельных продуктов. Например, за первые четыре месяца стали дороже стоить репчатый лук (на 70%), капуста (на 68,8%), морковь (61,39%). В конце года были слухи, что из-за подорожания сахара в России и вовсе могут ввестипотолок цен на него. «При сохранении таких темпов главным блюдом на столах россиян станет сказочная «каша из топора»», – грустно шутили пропагандисты.
Компании, пытаясь сохранить цену товары, шли на отчаянные шаги. Например, экономили на дизайне упаковок, из-за чего те стали бесцветными. Россияне стали жаловаться на хлеб в магазинах, вес которого оказывался ниже заявленного на упаковке. Впрочем, уменьшился в упаковке не только хлеб, но и сладости, молочные продукты, макароны, пиво, шоколад.
На фоне роста цен и тревожных новостей до 24% россиян начали экономить на еде. Об этом сообщает ВЦИОМ, обращая внимание, что речь идет в основном о респондентах в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 32 % жителей России начали экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты (это порядка 40 % женщин и 24 % мужчин).
Подорожали услуги ЖКХ. Если раньше тарифы поднимали один раз год, то в 2022 году их подняли дважды – сначала летом, а потом в декабре. Власти объяснили новшество необходимостью замены теплотрасс и тем, что якобы в последние годы индексация не покрывала уровень инфляции.
Доходы и работа
В феврале этого года, за пять дней до начала войны, президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян на 2,5% . Но что-то пошло не так: официальная статистика фиксирует падение.
«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,4%, в январе- сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. - на 1,7%», – сказано в исследовании Росстата.
В реальности падение доходов превышает 5%, статистику «подправляют» выплаты мобилизованным, указывает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин (его цитирует Reuters).
По сравнению с 2013 годом реальные доходы россиян просели почти на 10%. Несмотря на это, официальная статистика фиксирует исторически низкий уровень безработицы – на уровне 3,8%. Изменения на рынке труда произошли скорее структурные.
«За последние несколько месяцев число приглашений женщин на собеседования увеличилось в 21 профессиональной сфере из 28. Есть аналогичная статистика и по регионам. На 10% и более вырос спрос на женский труд в Чукотском АО, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Владимирской области, Ненецком АО», – рассказывают в компании hh.ru.
Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров также констатирует – война уже привела к значительным изменениям на рынке труда.
«Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это из-за дефицита рабочих рук. Например, изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где не требуется приложения значительной физической силы: доля соискателей-женщин за 9 месяцев выросла на 5—6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков, специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам», – рассказывает Захаров.
По его словам, растет средний возраст соискателей-мужчин: системные администраторы, инженеры КИПиА и механики «постарели» сразу на 3 года; охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на 2 года.
«Важно понимать: количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», – подчеркнул в беседе с The Moscow Times Захаров.
Быт
Военный конфликт и санкции изменили и быт россиян. Начиная с февраля а ушли не только элитные бренды одежды, но и масс-маркет - Zara, H&M, Reserved, Cropp, Levi's, Puma, Victoria's Secret. Покинули Россию и бренды бытовой техники Indesit и Hotpoint, производитель шин Michelin, а также финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila Oyj. В конце концов закрылись магазины IKEA.
Пошатнулся рынок электроники. Например, упал и спрос на смартфоны. Речь идет не только о премиум-классе, но и об устройствах низкого ценового сегмента.
За этот год россияне стали экономить на мебели и технике. Зато увеличилось на 59% число заявок на услуги бытового ремонта. Такие выводы в ноябре этого года сделали аналитики CloudPayments. Они напрямую связывали новую тенденцию с ростом цен и уходом брендов. Панацеей должен был стать параллельный импорт. Но пока он слабо работает. Да и компании, сотрудничая с Россией, рискуют и сами попасть под санкции.
Недвижимость
Рынок недвижимости из-за войны также пострадал. Так, спрос на ипотеки среди москвичей в ноябре 2022 года стал на 21% ниже, чем в ноябре 2021 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. Его руководитель Игорь Майданов объяснили это тем, что пандемийный 21-ый вызывал у россиян интерес к ипотеке благодаря льготным условиям и более устойчивой экономике.
После мобилизации упал спрос на московские новостройки на 36%. На «вторичку» спрос также рухнул – на 14% за год. Пошли вниз цены на аренду жилья: в Москве – на 21%, в Санкт-Петербурге – на 14%, в Казани – на 6%, в Красноярске – на 3%.
За 2022 год столичные покупатели отдали за элитное жилье около 93-95 млрд рублей, что на 23% ниже, чем в 2021 году. Цены на «элитку» в Подмосковье упали на 10-20%.
Снизились и объемы строительства. Так, «Ведомости» писали об уменьшении объемов на рынке коммерческой недвижимости. В регионах также есть проблемы – в Ивановской области сектор обрушился на 30%. В сентябре эксперты «ЕРЗ.РФ» констатировали падение вывода новых проектов новостроек в 15 регионах России более чем на 50%. Сильнее всего пострадали Карелия, Иркутская и Тверская области.
Автомобили
Автомобиль превращается из средства передвижения в роскошь. После начала специальной военной операции новые машины подорожали на 19%. В результате санкций перестроилась структура рынка – около 40% приходится на Lada, а 30% – на китайские иномарки, рассказывал в сентябре исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Средняя стоимость подержанных авто тоже не стояла на месте. Теперь она составляет 1,4 миллиона рублей (рост 35%).
В целом, авторынок в России сократился в 2022 году на 60%, что стало самым глубоким падением в истории. Связана такая тенденция с остановкой производств, в том числе популярными европейскими и японскими компаниями (Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan и Mitsubishi).
Особое беспокойство автолюбителей вызывают запчасти. Их дефицит признают во всероссийском союзе страховщиков. Для решения проблемы было решено провести эксперимент – разрешить использовать для ремонта по ОСАГО б/у запчасти.
Столичное правительство выкупило бывший завод Renault, где теперь будут якобы производить легендарные «Москвичи» (правда, как оказалось китайские)
Развлечения и рестораны
Россия осталась и без мирового кино. Новый «Аватар» и всевозможные сериалы от Netflix теперь россиянам доступны только на торрентах. PlayStation оказался вне зоны доступа – россияне даже не могут купить игры, им приходится регистрировать турецкие аккаунты.
Неинтересны больше россиянам и новогодние туры. В первую очередь это связывают с их подорожанием. В среднем стоимость туров в новогодние праздники выросла на 32,4%.
Ушли MacDonald's, Domino's Pizza, Starbucks, Papa John's International, Ninja Sushi, Hesburger. Да и после начала мобилизации упал и спрос на рестораны. За две недели тогда число посетителей ресторанов со средним чеком более 1500 рублей снизилось на 29%.
Свобода
В этом году в России, по сути, начала действовать военная цензура. Заблокированными оказались десятки независимых средств массовой информации, включая Meduza, телеканал «Дождь», издание «Холод», «Эхо Москвы» и другие.
За текущий год было возбуждено больше 300 уголовных дел за антивоенную позицию. Их фигурантами стали 378 человек, семеро из них – несовершеннолетние.
Больше 5 000 «административок» завели против участников антивоенных акций. В отделения полиции были доставлены почти 20 000 человек за демонстрацию антивоенной позиции.
Были уничтожены старейшие правозащитные организации «За права человека», «Мемориал», «Московская Хельсинкская группа».
Во время весенней сессии Госдума одобрила целый ряд репрессивных законов. Среди них - закон о фейках про российскую армию (грозит до 15 лет лишения свободы), новый закон об иностранных агентов (теперь таковым могут признать всех). За содействие диверсиям и их оправдание можно получить теперь до пожизненного срока. На 5 лет отправят в тюрьму за осквернение георгиевской ленты. На такой же срок могут отправить в тюрьму за пропаганду ЛГБТ. А за карты России без оккупированных регионов пока предлагают вводить штрафы и аресты.
Назад на 10 лет
Российской экономике в целом удалось избежать серьезных проблем, отмечает Надоршин из «ПФ-Капитал». По итогам года ВВП потеряет 2,7-2,9%, прогнозируют Минфин и Минэкономразвития. Это в 2,5 раза меньше изначальных оценок, которые сулили рекордный за 14 лет обвал.
Но в следующем году падение может усилиться: Всемирный банк прогнозирует потерю еще 3,6% ВВП, Институт Гайдара - 5% ВВП, Альфа-банк - 6% ВВП. Два года подряд экономика будет падать впервые с середины 1990х. Рецессия может продолжиться и в 2024 году, что уникальным событием в мировой экономике со времен Великой депрессии, говорит Надоршин.
Россия входит в череду продолжительного снижения реальных располагаемых доходов, пессимистичен он: «Мы имеем дело в лучшем случае со вторым тяжелейшим кризисом в 21 веке. Внутреннее потребление, ВВП отбрасывается назад на 10 и более лет».