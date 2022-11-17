Александр Шестун: «Россия будущего»
Многие уважаемые аналитики пытаются предсказать трансформацию нашего государства после завершения вооруженного конфликта в Украине. Неважно, на каких условиях будет заключено перемирие, но смена власти в России неминуема. Я не верю в длительность боевых действий, что предсказывают ведущие политики крупнейших экономических держав, уже слишком много человеческих жертв и финансовых потрясений во всем мире.
Увеличение поставок вооружений и вовлечение в мобилизационные потоки все большее число гражданских лиц затягивают в воронку неминуемой катастрофы. Коллективный Запад транслирует программу поддержки вооруженных сил Украины, растянутую на годы, скорее всего для седатирования Кремля. Как паук, схвативший огромную муху, потихоньку обескровливает жертву, чтобы не порвать паутину резкими движениями. Иезуитские методы еще средних веков.
Крылатые ракеты у Минобороны заканчиваются, а электронику от Тайваня и Южной Кореи для высокоточного оружия получить невозможно.
Принятый на днях в Госдуме бюджет РФ — провальный. Газ торгуется на минусовых отметках. На нефть наложены санкции по ограничению цены.
Экономика трещит по швам. Эмигрировали за последние полгода более миллиона самых трудоспособных граждан. Последствия от мобилизации для инвестиционного климата разрушительны.
Большинство международных экспертов предрекают распад России, как СССР. Михаил Ходорковский призывает к сохранению нашего государства в нынешних границах, ратует за федерализацию с сильными губернаторами и полновесным самоуправлением в парламентской республике. Алексей Навальный в своей статье поддерживает данную форму правления. Мне тоже она ближе, чем президентская модель, однако, я считаю, региональный сепаратизм слишком силен. Я выступаю за целостность РФ, но вероятность распада высока.
Парад суверенитетов неизбежен.
Если запустить серию референдумов о независимости Урала, Сибири, Дальнего Востока, то результат будет не менее 70-80% за отделение от Москвы, много лет грабившей свои провинции. К тому же в мире нет примеров эффективного управления столь огромной страной.
Все империи с подобной территорией развалились. Пример процветающей Финляндии, входящей в состав царской России и отпущенной на вольные хлеба Лениным слишком показателен. Сложно сравнивать по уровню благосостояния Западную Украину и Польшу, Молдавию и Румынию, еще недавно входящих в единое государство. Именно Россия упорно не допускала этих соседей в европейскую семью. Михаил Ходорковский для меня — образец бизнесмена, политика, патриота, человека, но я не разделяю его мнение о неполной люстрации.
Считаю необходимым полную замену всего силового блока. Михаил Саакашвили вывел за штат всех полицейских, прокуроров и судей. Итог: Грузия более динамично развивается на фоне других членов СНГ. Среднее и низшее звено гражданских чиновников еще допустимо оставить, но у правоохранительных органов руки по локоть в крови. Мало того, не обойтись и без ревизии всех судебных решений и участников заказных уголовных дел.
Если не провести показательные процессы, то нет и смысла строить современное здание власти на гнилом фундаменте.
Сегодня все генералы ФСБ — миллиардеры! Это все потому, что в 90-е никто не ответил за гибель десятков миллионов репрессированных граждан.
Надо каленым железом выжигать у карателей бациллу вседозволенности. До вторжения в Украину еще можно было думать о дифференцированном подходе к люстрации, но после стольких смертей и разрушений это невозможно.
Международный уголовный суд при ООН должен переместиться из Гааги в Москву на тысячи выездных заседаний. Я всегда был убежденным приверженцем либертарианства — минимального участия государственных органов в жизни граждан. По количеству полицейских на душу населения Россия лидирует, многократно обгоняя даже Китай и Индию.
Главная цель реформ в нашей стране, чтобы интересы гражданского общества и государства совпадали, а это непростая задача.