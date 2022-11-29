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«Росатом» превращает Россию в свалку ядерных отходов
Авторская колонка
29.11.2022 13:13
Александр Шестун: В 2023 году на здравоохранение заложено в бюджет РФ 1,4 триллиона рублей, что в 4 раза ниже, чем на оборону. В развитых странах  пропорция обратная
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: В 2023 году на здравоохранение заложено в бюджет РФ 1,4 триллиона рублей, что в 4 раза ниже, чем на оборону. В развитых странах  пропорция обратная

Александр Шестун: В 2023 году на здравоохранение заложено в бюджет РФ 1,4 триллиона рублей, что в 4 раза ниже, чем на оборону. В развитых странах  пропорция обратная

Усугубляет картинку - коммерциализация медицины. Россияне тратят на платные услуги частных клиник до 40% от общих расходов на здравоохранение, а в Европе и Японии - 10-20%. Печальное же состояние нашей медицины в сотни раз печальней в тюрьмах: здесь невозможно сделать простейшие операции даже за деньги.

Заставляют оплачивать и конвой, но все равно можно годами выпрашивать платную медицину.

Несколько лет я не мог добиться госпитализации в Центр Бакулева для установки стента в сосуд. Лео Бокерия сокрушался: «Впервые в практике, когда ФСБ запрещает лечить пациента».

Начальник тюрьмы Лефортово гарантировал мне и жене немедленное этапирование, если будет договор на руках.

Обманул! Деньги вернули через 2,5 года.

Теперь маюсь с грыжей. Не могу добиться простейшей операции. В Каширском СИЗО сделали множество консультаций хирургов с неизменным заключением: требуется операция.

Теперь в Калуге имитируют медицинскую помощь, чтобы прикрыться от жалоб.

Третий раз конвой из пяти вертухаев пугает клиентов областной больницы, сопровождая меня на консультации. Пожилая тюремная врачиха Елена Каплевская виртуозно владеет опытом отказа от лечения.

Если помощник подмосковного Управления ФСИН Александр Лысов привычно соврал, что моей операции мешала «септическая инфекция», то калужская коллега исполнила трюк с гастроскопией.

Каждый раз пронырливая старушка перед моим посещением забегала на 5 минут к врачам с целью получить искомый результат. В итоге ФГДС показало гастрит, а раз так, заявила мне уже 4-ый хирург Калуги с фамилией, как у иллюзиониста Яна Филиогло: «Я не могу рисковать вашим здоровьем! Вдруг у Вас откроется кровотечение?» Призывать к совести убийц в белых халатах бесполезно.

Конвейер смерти Каплевских и Филиогло работает стабильно и приучил их к мысли, что так и должно быть.

Вежливость палача мне давным-давно хорошо понятна.

Гарант Конституции со статьей о праве на медицинскую помощь Владимир Путин не один несет ответственность за самую высокую на планете смертность в тюрьмах. У него есть много добровольных помощниц.

Пытался я привлечь внимание калужского губернатора - Владислава Шапши - недостойным поведением подчиненных ему областных врачих, но ответа не получил. Бывший мэр соседнего муниципалитета - наукограда Обнинска - вряд ли сможет спрятаться в своем любимом Майами.

Это раньше Шапша каждый год мог отдыхать там в своих роскошных апартаментах. Теперь его и Венесуэла вряд ли спрячет на своей территории.

По прибытию в «Калужский централ» я прямо спросил у оперативника УФСИН Андрея Нефедова о возможности проведения операции, на что он мне откровенно заявил: «Начальник управления Андрей Конев исключил такую возможность! Не тратьте время на жалобы. Ничего не добьетесь!»

Однако моя миссия в Зазеркалье - не только разоблачать нечестивых тюремщиков, но и документировать их злодеяния.

Весна придет, увидим, кто где из людей кровь пил.

Операция по удалению грыжи длится около часа, а на мои выездные консультации потрачено 40-50 часов целого коллектива.

Такое неэффективное государство вымрет как динозавр: большой, глупый и хищный.

Сотрудники СИЗО умоляют моего калужского адвоката Дмитрия Голыжбина способствовать скорее получить документы из суда, чтобы отправить меня на этап в Бежецк или московское СИЗО на новое уголовное дело.

ВРИО начальника тюрьмы Алексей Николаев подпугивал меня отправкой в Сибирь, если я продолжу «качать права». Сижу на узлах… Жду церемонию «Прощай, Вася».

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