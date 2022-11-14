Александр Шестун: Я не верю в длительность СВО, растянутую на годы
Все делают прогнозы о затянувшемся вооруженном конфликте в Украине. В институте я неплохо справлялся с заданиями по высшей математике, решаемых с помощью формул теории вероятности. Так вот, я не верю в длительность СВО, растянутую на годы: слишком много человеческих жертв и непоправимого вреда для мировой экономики.
Не берусь предсказать победителя, несмотря на разность весовых категорий. Страны НАТО, помогающие Украине, в 35-40 раз больше тратят на вооружения, чем Россия. Бюджет Минобороны РФ — 60 миллиардов долларов, а в США — 800. Кроме того, у них сильнее правовая позиция.
Зато могу предположить, кто из лидеров окажет наибольшее влияние на судьбу России при любой развязке, кроме ядерной катастрофы. Если бы я умел рисовать как Глазунов, то представил бы это на картине. Со стороны России могущественный президент — диктатор Владимир Путин с военным стратегом Николаем Патрушевым, исламским лидером в РФ Рамзаном Кадыровым и крепким хозяйственником Сергеем Собяниным.
Противостоят им самоотверженный Владимир Зеленский, мудрый Джозеф Байден, непримиримая Урсула фон дер Ляйен, старший брат Анджей Дуда и третейский судья Антониу Гутерриш. Из региональных лидеров РФ, выступающих за независимость: Евгений Ройзман — Урал, Сергей Фургал — Дальний Восток, Анатолий Быков — Красноярск (Сибирь), Михаил Саакашвили — Кавказ.
Из внутренней оппозиции РФ: политик Алексей Навальный, дипломат Владимир Кара-Мурза, слово протеста — Дмитрий Быков, голос народа — Алла Пугачева, бизнесмен — Михаил Ходорковский. В стороне наблюдают за схваткой Реджеп Тайип Эрдоган и Си Цзинь Пин, имеющие территориальные претензии. В войне выигрывают мародеры!
Сейчас их называют бенефициарами конфликта