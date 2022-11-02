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НОВАЯ ГАЗЕТА. ЕВРОПА
02.11.2022 11:51

Сто по двести

Из-за войны погибли уже как минимум 100 мобилизованных. Каждый пятый из них — не доезжая до фронта

Сто по двести
Photo: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

С 21 сентября на фронте и в тылу погибли более 100 мобилизованных, подсчитала «Новая газета Европа». Из них нам известны имена 89 мужчин. Больше всего погибших ― с Урала. Только в Свердловской области родственники получили, по меньшей мере, 24 похоронки.

Сообщения о смертях мобилизованных начали поступать в первую же неделю после призыва. 27 сентября стало известно о смерти жителя поселка Звездный Кабардино-Балкарии. Борис Шаваев умер на сборах в Ингушетии. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Уже на следующий день при невыясненных обстоятельствах погибли мобилизованные в городе Борзя Забайкальского края и под Тюменью.

Всего 23 человека, то есть каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти нам известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям. Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Гибнуть на фронте мобилизованные начали уже в начале октября. Дмитрий Сидоров и Андрей Пичуев из Бурятии были призваны 22 сентября, а погибли 4 октября ― меньше, чем через две недели.

Больше всего потерь понес Урал. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.

Подтвержденные смерти мобилизованных россиян

По регионам, в которых происходил призыв

Как считали

Мы учитывали сообщения СМИ со ссылкой на официальных лиц (сотрудников военкоматов, районных администраций и даже бюро судмедэкспертизы) или документы, а также сообщения о похоронах в соцсетях и официальные заявления. Так, из 101 погибшего 94 сообщений подтвердили СМИ или официальные лица. Также в нашу выборку попало семь сообщений из соцсетей. Нам удалось их подтвердить, связавшись с родственниками, либо в них содержались объявления о похоронах. Остальные сообщения в соцсетях мы отсеяли из-за недостаточного количества доказательств.

В том числе мы учли сообщения о 12 погибших в военных частях, до отправки на фронт, чьи имена СМИ не назвали. Однако их смерть подтверждали официальные лица. Также мы учли сообщения о смертях, о которых независимо друг от друга сообщили несколько СМИ.

В подсчет включены только сообщения о мобилизованных гражданах России. Если родственники сообщали, что мужчина пошел на войну без повестки, мы считали человека добровольцем и не включали в базу. К примеру, мы не учли погибших из-за массового расстрела на полигоне Солоти в Белгородской области. Достоверных сообщений о том, что это были именно мобилизованные граждане, а не добровольцы ― нет.

Cкорее всего, реальное количество погибших мобилизованных существенно выше наших оценок. Из-за того, что источником большинства сообщений являются родственники погибших, в нашем подсчете учитываются только смерти, подтвержденные Минобороны России. Как правило, близкие публикуют информацию о погибших после получения извещения о смерти или перед проведением похорон.

Ранее погибшие солдаты, чье тело не было вынесено с поля боя, нередко признавались пропавшими без вести. Так, после потопления крейсера «Москва» в апреле Минобороны заявило всего об одном погибшем моряке. Несмотря на то, что родственники служащих и источники журналистов называли цифру примерно в 40 погибших. С тех пор стало известно о родственниках пяти погибших моряков, получивших подтверждение гибели от Минобороны. Последним подтвердили гибель старшего мичмана Дмитрия Черемискина, это произошло в конце августа. 

В отсутствие официальных сообщений родственники погибших военнослужащих узнают о смертях от сослуживцев и не могут получить посмертные выплаты. Сколько таких неподтвержденных смертей среди мобилизованных, нам неизвестно. Кроме того, близкие погибших и официальные лица могут просто не рассказывать о том, что человек был мобилизован, или не публиковать информацию о семейной утрате.

Антон Борисов из поселка Роза в Челябинской области сказал родственникам, что пришла повестка, и отправился на войну добровольцем вместе с мобилизованными 29 сентября. Через четыре дня он уже оказался на фронте. «Они в Свердловске две ночи ночевали, потом их в Ростовскую область увезли, — описывал путь своего сына отец.

— Потом он мне 2 октября звонит, говорит: "Пап, я пока звонить не буду, нас завтра закидывают". Я говорю: "Как закидывают? У вас что ни подготовки, ничего?" Он говорит: "Ну вот так"».

Мужчин сразу же кинули на передовую. «Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо ― в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы», ― рассказывал об обстоятельствах гибели товарищей раненый мобилизованный из Челябинска.

Средний возраст погибших составил 34 года. Самому старшему скончавшемуся, чей возраст известен, было 48 лет. Михаил Кулиниченко из Хакасии умер «из-за болезни» при невыясненных обстоятельствах. Самому младшему погибшему мобилизованному ― Игорю Урванцеву из Челябинской области ― был всего 21 год. У него остались вдова с четырехмесячным ребенком.

По официальным данным, «в зону проведения специальной военной операции» уже отправлено 82 тысячи мобилизованных. Всего из запаса призвано 300 тысяч человек. Министр обороны Шойгу отчитался о завершении мобилизации еще 28 октября.

Тем не менее юридически мобилизация может быть продолжена. Указ о ней продолжает действовать.

«Пока нет указа президента о завершении частичной мобилизации, в любой момент Минобороны может спустить в регионы новые планы, и активные действия по призыву возобновятся», ― предупреждает правозащитник Павел Чиков.

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