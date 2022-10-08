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Владимир Путин
Камран Гасанов
08.10.2022 23:01

Кто не поздравил Путина с днем рождения

День рождения Владимира Путина, в отличие от президентских выборов, — событие личного характера. Но и оно в известной степени отражает настроения за рубежом по отношению к России. В этом году главы ряда государств, с которыми Россия плотно сотрудничает, Путина не поздравили

Кто не поздравил Путина с днем рождения

Действительно, в зависимости от того, кто лично поздравил Владимира Путина с днем рождения, можно судить о том, какие страны являются союзниками России. Хотя и с небольшой долей погрешности. Среди таковых были главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и Молдавии. Все эти страны рассматриваются как часть евразийского проекта, входят в СНГ. Ереван, Минск, Астана, Бишкек и Душанбе состоят в военном союзе с Москвой — ОДКБ и ЕАЭС (за исключением Душанбе).

Союзники

Азербайджан — полусоюзник России, а президент Ильхам Алиев имеет дружеские и доверительные отношения с Путиным. Новоиспеченный армянский премьер-министр Никол Пашинян вызывает недоверие, так как пришел к власти на волне «бархатной революции». Но ввиду исторических связей Армении с Россией Пашинян при каждом удобном случае пытается устранить любые сомнения. Что касается Молдавии, то из-за проблемы Приднестровья и стремления этой страны в евроатлантические структуры ее нельзя относить к близким партнерам России. Но президент Игорь Додон, чья власть ограничена в парламентской республике, — евразиец, и по его инициативе в мае Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС.

С опозданием на целый день теплые слова в адрес руководителя Кремля сказал и туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов. Как говорится, спасибо и на том. Туркменистан не проявляет интереса ни к одному из евразийских проектов, ориентируется на Турцию, Иран и Китай и потенциально является газовым конкурентом России. Узбекистан при нынешней власти — тоже не самый надежный партнер России, «дрейфует» в сторону США.

«Поздравление-извинение» Нетаньяху

За пределами СНГ внимание к Путину проявили лидеры «антиимпериалистического мира» — Кубы, Венесуэлы и Боливии, президент Сербии Александр Вучич и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Вучич руководит страной, сохраняющей пока что союзнические отношения с Россией. Израиль — далеко не союзник, но после крушения Ил-20 его руководство не упустит возможности сделать комплимент Кремлю.

«Путин и Нетаньяху всегда поздравляли друг друга с днем рождения. У Нетаньяху нет ни малейшего желания ссориться как лично с Путиным, так и с Россией. Положение, которое было раньше, до инцидента с самолетом, его полностью устраивало. То, что произошло сейчас, устраивает его меньше, но Нетаньяху надеется вернуться к предыдущей ситуации. Так что изображать обиженного ему совсем не с руки», — сказал в интервью Царьграду российско-израильский писатель и публицист Исраэль Шамир. 

Кто не поздравил Путина?

А кто же не поздравил Путина? Список не менее короткий, чем предыдущий. Но из того, что должно броситься в глаза, это руководители Турции, США, Германии, Франции и Украины. Петр Порошенко считает, что его страна находится в состоянии войны с Россией, так что объяснения тут излишни. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пытаются наладить с Путиным диалог, и после нескольких лет напряженности вокруг Украины и Сирии французский и немецкий лидеры посетили Россию с официальным визитом: Меркель два раза побывала в Сочи, Макрон выступил с пламенной речью о «дружбе» на ПМЭФ в Петербурге. Ввиду деструктивных действий США против Ирана, Палестины и мировой торговли ЕС нуждается в поддержке России. Однако отношения все еще отягощены вопросом «аннексии Крыма» и сепаратизмом в Донбассе.

«Сюрприз» от Эрдогана

Полной неожиданностью можно посчитать игнорирование со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ведь Эрдоган чаще, чем другие лидеры встречается с Путиным и называет его «ценным другом». Главный редактор «Московского комсомольца в Турции» Яшар Ниязбаев связал этот факт с бюрократическими моментами, нежели с политикой.

«Согласно идеологическим взглядам Эрдогана, день рождения не имеет особого места в его культуре. Но тут, конечно, дело не в этом, и ситуация иная. По-моему, причина достаточно банальная. Просто советники забыли об этой дате. Забыли предупредить канцелярию турецкого президента. Канцелярия не направила телеграмму в администрацию президента России. То есть тут не стоит видеть какие-то скрытые месседжи или проблемы в отношениях. Хотя 15 октября приближается, и нас ждут интересные события, связанные с тем, сможет Турция выполнить обязательства по выводу боевиков из Идлиба или нет. Судя по новостям, которые мы читаем в турецких СМИ, сирийская оппозиция завершила вывод тяжелых вооружений в Идлибе. Значит, все идет по плану», — прокомментировал эксперт.

Не поздравили Путина и лидеры англосаксонского мира — Дональд Трамп и Тереза Мэй. От последней, как и от Порошенко, ждать этого не приходится в свете продолжающегося между Кремлем и Даунинг-стрит политического кризиса из-за «дела Скрипалей». Трампа ограничивает предвыборная кампания, в которой он не имеет права показать себя дружественным Москве политиком, когда против него продолжается расследование о «вмешательстве России в выборы 2016 года». Правда, СМИ пишут, что 7 октября на «Трамп Тауэр» появилась подсветка со словами «С днем рождения, г-н Путин». И пока неясно, было сделано это по личному распоряжению американского президента или нет.

Таким образом, список союзников России выглядит так: Азербайджан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Белоруссия, Молдавия, Сербия, Куба, Венесуэла и Боливия. Туркмения — партнер. Турция — нейтральная. А Германия, Франция, США и Британия — геополитические соперники России.

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