Между бункером и бронепоездом
Владимир Путин пересел на спецпоезд. Состав принадлежит компании, связанной с другом президента
Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде. Для этого он пользуется бронированным спецсоставом, выяснил Центр «Досье». Поезд был подготовлен для президента еще в 2014-2015 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 2021 года — когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука. Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Поезд военного времени
С августа-сентября 2021 года президент России Владимир Путин активно пользуется специальным бронепоездом. Об этом Центру «Досье» рассказал знакомый главы государства. По его словам, последняя версия состава была оборудована в 2014-2015 годах, но Путин стал регулярно ездить на нем незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной. Эту информацию подтвердил источник, близкий к Администрации президента.
«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — заметил собеседник «Досье».
Использование такого состава продиктовано соображениями секретности: передвижения самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких сервисов не существует из соображений безопасности бронепоездом предпочитают путешествовать и лидеры Северной Кореи. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД — такого же серого цвета с красной полосой. Основных отличий несколько. Во-первых, президентские вагоны бронированы. Во-вторых, у состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. В спецпоезд обязательно входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.
Знакомый Путина вспоминает, что бронепоезд оборудовали в Москве, недалеко от станции метро «Сокол». Рядом действительно располагается депо«Подмосковная» Московской дирекции скоростного сообщения, где обслуживают современные поезда «Ласточка» в этом же депо можно встретить и скоростные «Сапсаны».
Особое оборудование
Существование спецпоезда — не секрет. В ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев проводил в нем совещание, после чего про состав написала«Комсомольская правда». Описание газеты совпадает с рассказом источника «Досье»: «Ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер». Вагоны, отмечало издание, выкрашены в серый цвет с фирменной красной символикой РЖД, сам состав сборный, его «отдельно формируют под каждую поездку первых лиц государства». Секретных вагонов лишь несколько, остальные — обычные СВ и купе. Тянут состав два тепловоза ТЭП70БС.
Владимир Путин этим поездом публично пользуется крайне редко. Последний раз пресс-служба Кремля запечатлела его в вагоне во время совещания в 2012 году. Это была предыдущая версия бронепоезда — новый состав для президента подготовили спустя два-три года. Фото поезда снаружи никогда не публиковалось. Это неслучайно: поезд главы государства все же можно отличить от обычного пассажирского, поскольку на крышах нескольких вагонов видны радиоантенны спецсвязи. Антенны закрыты кожухами, это скрывает их от посторонних глаз и придает обтекаемость. Кожухи можно заметить на поезде, на котором Путин в декабре 2019 года открывал железнодорожное движение на Крымскому мосту (президент воспользовался этим составом лишь однажды).
«Досье» обнаружил такие кожухи еще на одном пассажирском поезде. Его тянут один электровоз и два тепловоза той же серии ТЭП70БС, про которую писала «Комсомольская правда». Внешне от обычного поезда этот состав отличается не только антеннами и необычно большим числом локомотивов: на подвагонных тележках установлены три оси, а сами вагоны — шестиосные. Такие вагоны обычно используют на более тяжелых грузовых составах, стандартные пассажирские вагоны — четырехосные. Усиленные оси могут говорить о том, что поезд бронирован. В распоряжении «Досье» есть фотографии этого же поезда с близкого расстояния. На вагонах изображена эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс» и указан сайт организации. Поезд также попал на видео: на составе тоже видна символика «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.
Давние партнеры
В 2005 году между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать первый частный поезд, прозванный «отелем на колесах». «Купе вдвое больше стандартных с магнитными замками, внутри — красное дерево, ковры, диваны и даже Wi-Fi», — писал Forbes. Это был поезд компании «Гранд Сервис Экспресс», основанной в 2002 году. Учредителем тогда выступила фирма «Желдорконсалтинг». «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка утверждал, что среди совладельцев — племянник Юрия Ковальчука Кирилл Ковальчук, нынешний президент Национальной медиа группы.
Последние владельцы перевозчика, сведения о которых были внесены в реестр юрлиц, — кипрская Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp с Британских Виргинских островов. Sorena Investments принадлежит бизнесмену Михаилу Рабиновичу. Forbes описывал его как профессионального железнодорожника, который живет между Лондоном и Гибралтаром и иногда бывает в России. «Феномен Рабиновича в том, что он сотрудничает с железной дорогой при любых руководителях», — писал журнал со ссылкой на источник в отрасли. А друг бизнесмена утверждал, что Рабинович неплохо знаком с семьей Юрия Ковальчука.
Это неудивительно, ведь именно с Ковальчуком связан второй совладелец перевозчика — Piper Participation. Офшору принадлежит компания «Евроресурс», которая владеет дачей Клейнмихель, бывшим загородным особняком графини Марии Клейнмихель на Каменном острове в Санкт-Петербурге предыдущий владелец недвижимости — «Кинэкс-Холдинг» друга Путина Геннадия Тимченко × . «Собеседник» писал, что здание называют «Домом приемов Администрации президента». По этому же адресу зарегистрирована организация виолончелиста Сергея Ролдугина, еще одного друга Владимира Путина. Наконец, гендиректор «Евроресурса» Светлана Колесникова ранее возглавляла структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Нынешняя структура собственников «Гранд Сервис Экспресс» скрыта в реестре юрлиц. Но из отчетности связанных компаний следует, что офшор Sorena Investments Ltd Рабиновича продал свою долю, и сейчас 80% перевозчика принадлежит структуре РЖД. Вероятно, оставшимися 20% владеет Piper Participation Corp. «Гранд Сервис Экспресс» в 2019 году стал единственным оператором железнодорожных перевозок в Крым, а в 2020 году попал под санкции США.
Юрий Ковальчук — один из самых близких друзей президента. Они познакомились в начале 1990-х годов, когда Путин работал в петербургской мэрии. Вскоре они стали соучредителями дачного кооператива «Озеро». Ковальчук и его бизнес-партнеры контролируют банк «Россия», страховую группу СОГАЗ и Национальную медиа группу (пост председателя совета директоров в компании занимает Алина Кабаева — мать двоих детей Владимира Путина, по данным The Wall Street Journal). Но главное, структуры Ковальчука управляют неофициальными резиденциями Владимира Путина, обслуживают несколько яхт президента и его окружения и владеют авиакомпанией. Так, связанные с Ковальчуком компании «Комплекс» и «Бином» владеют дворцом Путина под Геленджиком.
Знакомый Путина не смог с уверенностью сказать, действительно ли состав «Гранд Сервис Экспресс» — это спецпоезд президента, но обратил внимание на кожухи антенн спецсвязи на крыше и на необычный вагон в центре состава, у которого отсутствует часть окон. «Досье» показал фотографии поезда собеседнику, близкому к окружению Владимира Путина. Источник сказал, что внешне состав похож на поезд, которым пользуется глава государства.