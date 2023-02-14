В центре Москвы обнаружился срочно отремонтированный перед войной с Украиной спецвокзал
Компания «РемСтройСервис» опубликовала подробные фото вокзала в качестве примера своей работы
Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные ветки, а рядом выстроили секретные станции. Это подтверждает сообщение центра «Досье» о том, что глава государства в последнее время стал чаще пользоваться поездом, а не самолетом. Кроме того, журналисты нашли в Москве специальный вокзал для бронированного поезда Путина.
Компания «РемСтройСервис» опубликовала подробные фото вокзала в качестве примера своей работы. Сейчас на вокзале есть приемная, «VIP-помещение», зал совещаний и зал для сопровождающих.
Согласно данным «Веб-архива», страница с фотоописанием вокзала, который на сайте называется «административным зданием РЖД», была кэширована 20 января 2022 года: таким образом, можно говорить о том, что вокзал был подготовлен незадолго до начала войны с Украиной.
Ранее центр «Досье» сообщил, что Путин в ожидании войны начал активно пользоваться бронепоездом вместо самолета во второй половине 2021 года, опасаясь, что иначе его передвижение можно будет отслеживать онлайн.
Само здание вокзала известно еще с брежневских времен: оно расположено по адресу Индустриальный переулок 9с1 (между Ленинградским вокзалом и Рижской эстакадой) и известно как «спецвокзал», а официально – «Вагонный участок центрального направления». При этом еще в середине 10-х годов здание было полузаброшенным. В плохом состоянии оно было и в 2021 году, тогда, однако, перрон уже был прикрыт непрозрачными панелями, отсутствовавшими в середине 10-х годов.
При этом Владимир Путин планировал отремонтировать и использовать спецвокзал еще в 2011 году, когда в декабре (уже после сообщения о «рокировке») ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управделами президента заключил контракт на соответствующие работы.
Однако глава ФГБУ Николаев присвоил 26 миллионов рублей, подписав смету на невыполненные работы. В итоге в 2016 году, Николаев был выдан России Чехией и осужден на 5 лет колонии.
Закупки, связанные с «РемСтройСервисом», засекречены с 2018 года. Ранее компания выполняла работы, в частности, для МИДа и АП.
Секретность закупок подтверждается исчезновением записей на «Госзакупках» и обновлением портфолио на сайте компании, в том числе со зданиями МИДа.