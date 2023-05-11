The New York Times назвала Путина «самым опасным дураком в мире»
Анализируя ход войны в Украине, издание приходит к выводу, что у Владимира Путина никогда не было плана Б и он действительно рассчитывал быстро захватить Киев и поставить там марионеточное правительство
Американская газета The New York Times выпустила колонку с заголовком «Владимир Путин — самый опасный дурак в мире (Vladimir Putin Is the World’s Most Dangerous Fool). Ее автор — колумнист NYT и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман — приходит к выводу, что у Путина никогда не было плана Б и теперь он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться.
Анализируя ход войны в Украине, Фридман приходит к выводу, что у Владимира Путина никогда не было плана Б и он действительно рассчитывал быстро захватить Киев и поставить там марионеточное правительство. Теперь он поставил себя в ситуацию, «когда не может победить, не может проиграть и не может остановиться».
Из-за отсутствия запасной стратегии Путин прибегнул к тактике массированных обстрелов гражданской инфраструктуры и изматывающей войне на истощение, чтобы установить контроль над частью территорий, «что он может продать русскому народу как великую победу», — пишет журналист.
«План Б состоит в том, чтобы скрыть, что план А потерпел неудачу. Если бы у этой военной операции было название, она бы называлась «Операция "Сохрани мое лицо"». Это делает эту войну одной из самых бессмысленных войн современности — президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, до тех пор, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком»
По мнению Фридмана, война может остановиться независимо от того, выиграет или проиграет Россия, в тот момент, когда этого захочет Путин. Он подчеркивает, что президент, по всей видимости, опасается недовольства войной и по этой причине «зашел так далеко» в войне и готов криминализировать любую форму инакомыслия.
Война в Украине разрушила отношения Москвы с западными странами, которые взяли курс на изоляцию России и лишение ее финансов на ведение войны. С началом вторжения Россия попала под западные санкции, а на самого Путина (вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой) в марте был выписан ордер на арест Международным уголовным судом.