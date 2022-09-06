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06 сентября 2022, 00:54
Александр Шестун: «Подмосковный спрут»
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: «Подмосковный спрут»

Александр Шестун: «Подмосковный спрут»

Всем известен заказчик моего ареста — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Координация областных силовиков — прокуратура, ФСИН, СКР, МВД — ведется из красногорской башни. Истинная цель срочного этапа — скрыть следы телесных повреждений. Надзорные органы в упор не хотят замечать грубейшие нарушения закона, отправляя меня на этап чтобы скрыть следы телесных повреждений.

У меня взяли ПЦР-тест и адрес кому сообщить о моем убытии. Дали указание собирать вещи несмотря на:

1) Приговор еще не вступил в силу из-за апелляции на решение Домодедовского суда.

2) Я даже не начинал ознакомление с материалами суда.

3) Мое сообщение о преступлении в Следственный отдел СКР в Кашире не зарегистрировано и не начата проверка по факту нанесения телесных повреждений тюремщиками 21.08.2022, хотя есть справка о побоях, да и прошло более трех дней по закону.

4) Городской каширский прокурор Чернышев С.В. до сих пор не посетил меня несмотря на моей заявление о совершении преступления. Кроме того, массовые публикации с федеральных СМИ: ТАСС, РИА Новости, «Комсомольская правда» обязывают по ст. 144 УПК незамедлительно проводить прокурорскую проверку.

Завершающим аккордом подмосковной рапсодии беспредела композитора и дирижера Воробьева стало посещение председателем ОНК Сергеем Леоновым моей подвальной одиночки.

Сопровождал именитого общественника безмолвный представитель уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, которую помню как министра, курирующего потребительский рынок.

Несложно догадаться, как красивой молодой даме с коррупционным шлейфом удалось телепортироваться из торговли в правозащиту. Гламурный офис Екатерине обустроили в самом элитном месте страны: деревня Раздоры 1-й километр Рублево-Успенского шоссе,1.

Смысл беседы и характер вопросов стал понятен с первых слов высокопоставленных визитеров: «У тюремщиков есть объективные трудности, а медики слишком перегружены…»

Свою «бесплатную» деятельность воробьевские спасители душ узников объяснили стремлением к гуманизму.

Арестанты давно перестали доверять волкам в овечьей шкуре. После благочестивых проповедников в камеру вломилась вся верхушка Каширской тюрьмы со зловещими улыбками и сигаретами в зубах: «У вас, господин Шестун, 20 минут для сбора с вещами!»

— Почему нельзя было предупредить об этапе за сутки, как всех? — спросил я у счастливого начальника оперативного отдела Романа Саликова. — Почему вы курите в камере, где и так дышать нечем?

Меня уже никто не слушал. Десятки рук сгребали продукты вперемешку с бытовой химией. Это избитый прием ФСИН: при этапировании нагадить напоследок — испортить вещи проблемному арестанту. Незакрытый жидкий отбеливатель засунули в продукты, а подсолнечное масло разлили среди документов.

Разумеется, под шумок пропало самое ценное. Перенос вещей в автозак происходил бесконтрольно. Нагретый автозак при аномальной жаре в +32 градуса напоминал печи Бухенвальда. Через несколько часов гаданий в пути о пункте назначения, на выходе мы услышали в стенах какой-то старинной тюрьмы: «Вас приветствует город-герой Калуга!»

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