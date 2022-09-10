Александр Шестун: Второсортные жители
Торжества 1-го сентября в Серпуховском районе были омрачены закрытием двух сельских школ в Лукьяново и Бутурлино. Теперь детям придется ждать автобусов или километры шагать пешком.
От Лукьяново, где мы недавно сделали капремонт, до перегруженной Липицкой школы более 5 километров, из Бутурлино до местечка Данки не меньше.
Губернатор Воробьев первым в России начал уничтожать местное самоуправление, ликвидировав сельские поселения, а больше половины глав деревенских территорий муниципалитета Серпуховского района пересажал в тюрьмы. Не пощадили даже женщин и 72-летнего Петра Бахмата с раковой опухолью.
Деградация деревень и поселков только началась. Впереди у сельских жителей полное осознание себя второсортными гражданами объединенных городских округов. Централизация власти дошла до абсурда.
Инвестиции в промышленность Серпуховского района остановились с первого дня моего ареста. Мне не верили коммунисты Китая и демократы Европы, что с приходом Воробьева в 2014 году разрешение на строительство сарая и выделения земли в аренду под огород надо получать в правительстве Московской области.
При ликвидации низшего уровня власти губернаторские глашатаи прикрывались благими намерениями: уменьшение тарифов ЖКХ, сокращение чиновников на местах, ликвидация коррупции.
Однако квартплата только растет, правительство Подмосковья самое многочисленное из всех областей РФ — плодятся как тараканы, стоимость работ и качество «честных региональных подрядчиков» ухудшились на порядок.
Во времена Громова областной аппарат управления был в пределах 1,5 тысяч человек, а у Воробьева чиновников всех мастей в правительстве более 7 тысяч человек.