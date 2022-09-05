Валерий Авдерин: Хочет ли Путин втянуть Лукашенко в войну?
Белоруссия имеет под ружьём 45 тысяч солдат. В основном это срочники. Если Путин додавит батьку – думаю, тот сможет отправить на спецоперацию максимум 20 тысяч. Что однозначно не сделает погоды.
Но хитрожопый Лукашенко ввязываться в войну не торопится. Он и так имеет с России реальные нефть-газ и деньги, откупаясь в основном словами и обещаниями. Много-много денег за кучу пустопорожнего словесного поноса… Неплохой, однако, бизнес.
С другой стороны, если в украинской спецоперации появится ещё одна армия, ещё один фронт – хорошо это для путинской России или плохо?
Предположу, что в российском руководстве единого мнения на эту тему нет. Потому что: с одной стороны и 20 тысяч в придачу к нынешним, думаю, двумстам – это неплохо. С другой – у меня есть огромные сомнения по поводу боеспособности белорусской армии. Лукашенко все эти месяцы отдаёт Путину и оружие, и технику, и боеприпасы. Не думаю, что это самые новые образцы вооружения, но, даже и тех становится всё меньше.
Украинский военный эксперт Олег Жданов говорит, что после начала спецоперации в российские ЧВК навербовали 13 тысяч наёмников-добровольцев из Беларуси.
Их вербуют там совершенно легально, при поддержке местных властей. Это существенная помощь. Как и предоставление военных баз.
А главный вопрос: хотят ли русские (в данном случае - белорусы) войны. Вряд ли. Они уже посмотрели, как российская армия полгода топчется на одном и том же месте. Не думаю, что им тоже хочется играть в эти игры.
А учитывая всеобщую нелюбовь народа к нынешнему вождю и нежелание белорусов защищать хоть его, хоть Путина – встревание в спецоперацию может запросто в считанные недели-месяцы закончиться разгромом белорусской группировки, массовым выступлением оппозиционеров и падением режима. Подобное развитие событий очень сильно осложнит положение российских войск в Украине. Думаю, возможность такого исхода понимают и многие российские генералы.
Вовлекая Белоруссию в военные действия, Россия может очень быстро потерять этого на сегодня самого верного своего союзника.
Хочется вспомнить историю вступления Румынии на стороне Антанты в Первую мировую. Русские генералы долго упрашивали румын этого не делать. Потому что понимали, что румынская армия небоеспособна и австрияки её быстро сомнут. В 1916-м, надеясь на богатые трофеи, румыны таки влезли в войну. Австро-болгаро-немецкие войска действительно очень быстро разбили их армию, заняли Бухарест и почти всю территорию страны. Выйдя к границам России. В результате для русской армии фронт удлинился на 600 километров, а враги получили доступ к румынскому продовольствию и румынской нефти.
На войне слабый союзник – порой хуже, чем никакого. Потому что он создаёт лишние проблемы.