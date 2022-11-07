Валерий Авдерин: Про ядерную войну и собранные на коленке ракеты
Слушая заявления российских руководителей про то, как мы сейчас жахнем по врагам не имеющим аналогов высокоточным российским ядерным оружием, я боюсь, что и ядерное оружие, как и ботинки на армейских складах, здорово покоцали мыши.
Понятно, что мыши здесь ни при чём – просто на них можно многое списать – мол, и консервы с сухарями они, гады, сожрали, и полтора миллиона комплектов одежды, и всю электрику из танков и бронетранспортёров не прапора на цветные металлы сдали, а тоже погрызли мыши… А уж сколько мыши ежедневно выпивают солярки!
Когда ХАМАС начинает обстреливать своими ракетами Израиль, начинает щёлкать счётчик жертв. С той и другой стороны. С израильской стороны убитых и раненных обычно бывают единицы. А с палестинской – десятки. После этого палестинские деятели рассказывают всему миру про кровавую израильскую военщину, которая, дескать и убила всех этих людей.
Но большинство палестинцев гибнет вовсе не от израильских ракет. Их выпускают единицы. Большинство палестинцев гибнет от своих же, палестинских, ракет. Которые запускают сотнями. Запускают из густонаселённых районов Газы. И, как подсчитали аналитики, четверть этих ракет падает на головы случайных людей, пролетев иногда несколько сот метров, иногда – пару километров. Подробнее на эту тему можете почитать у покойного Антона Носика.
Там даже есть карта этих падений.
С израильской стороны вокруг Газы раскинулись пустоши или сельхозугодья. Ракеты падают на поля. А вот в самой Газе, откуда и летят ракеты, плотность населения – одна из самых высоких в мире. Отсюда – и большие жертвы.
Западные СМИ рассказывают, что российская армия запускает ракеты с самолётов над Каспием – и треть ракет (каждая стоит много миллионов долларов) падает при этом в море. Это хорошо видно со спутников. Собственно, поэтому и запускать их над сушей боятся – чтобы не обрушить на головы своим.
Много лет россиянам рассказывали, что хотя страна не может делать утюгов и пылесосов, но ракеты и танки у нас – лучшие в мире. Оказалось, выделенные на Арматы деньги куда-то ушли, а вот самих Армат нет. И истребители пятого поколения, о которых так много рассказывали, можно перечесть по пальцам. Хотя денег, опять же, на них было выделено…
Получается, бюджетные деньги как-то случайно, ненароком всё время трансформируются в яхты, виллы, виноградники, доллары, фунты, Майбахи, Бентли… А вот обращаться в самолёты и танки они упорно не желают. Российские рубли оказались такими пацифистами…
Что в этой ситуации беспокоит лично меня… Боюсь, что, если в России начнут запускать ракеты с ядерными боеголовками, то треть этих ракет по уже сложившейся традиции упадёт на головы самих же россиян. Некоторые могут вообще упасть на те посёлки, где живут семьи запускающих их ракетчиков. Зачем далеко летать?
Возможно, ядерных взрывов даже в этом случае не будет – хочется надеяться, что там стоят механизмы блокировки преждевременного подрыва. Но, с другой стороны, сколько механизмов защиты было на Чернобыльской АЭС? Хоть один из них сработал? А сколько вариантов спасения экипажа было предусмотрено на подводной лодке «Курск»? Только почему-то в кислородных баллонах не оказалось кислорода, через торпедные установки выйти не получилось, спасательный аппарат не смог пристыковаться из-за несовпадения посадочных размеров, иностранцев, которые готовы были помочь и имели для этого технику, к лодке не пустили и т.д. Всё, что могло не сработать – не сработало.
Не будет ли и ядерная война в российском исполнении выглядеть похожим образом? Если треть выпущенных ядерных боезарядов упадёт на головы россиян – то и никаких ответных ударов не понадобится. Всё будет реализовано в режиме полного самообслуживания.