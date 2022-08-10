Новый вид туризма
Россияне летят за границу в поисках пропавших из аптек препаратов от диабета, эпилепсии и других заболеваний
С начала войны в аптеках в дефиците оказались не меньше 80 наименований препаратов из-за разрыва логистических цепочек и ухода иностранных фармкомпаний. Российские аналоги — не панацея, объясняют врачи и пациенты с которыми пообщалось издание «Вёрстка». Поэтому за лекарствами теперь приходится летать в другие страны. Но перевозить их не всегда безопасно, предупреждают юристы. А скоро такая практика и вовсе может оказаться вне закона.
Медикаменты начали пропадать из российских аптек сразу после начала военных действий на территории Украины. В марте вышло исследование сообщества «Врачи РФ»: медики заявили, что их пациенты столкнулись с недостатком 80 наименований препаратов. Среди них антидепрессанты и антипсихотики, комбинированные оральные контрацептивы, препараты для лечения ожирения и сахарного диабета, гормоны щитовидной железы, противоэпилептические лекарства и другие.
Чиновники Минздрава в то же время заверяли, что прекращение поставок не связано с санкциями, а у большинства пропавших препаратов есть аналоги российского или иностранного производства с тем же действующим веществом.
Однако у российских аналогов качество ниже, а побочные эффекты при их применении случаются чаще, говорят опрошенные «Вёрсткой» медики и пациенты. К тому же в некоторых случаях при переходе на аналог приходится увеличивать дозы препарата — это дополнительная нагрузка на организм.
Поэтому многие пациенты начали отправляться за лекарствами в другие страны или доставать их из-за рубежа с помощью волонтёров.
Сибиряки — в Нур-Султан и Бишкек
Эндокринолог из Новосибирска Валерия Квасова рассказала, что её пациенты начали закупать в Казахстане современные препараты, предназначенные для контроля сахара в крови, — «Оземпик» и «Трулисити». Это растворы, которые раз в неделю вводятся с помощью инъекций. «В какой-то момент они просто исчезли из российских аптек», — говорит Квасова.
Врач объясняет, что Казахстан пациенты выбирают из-за географической близости: перелёт от Новосибирска до Нур-Султана занимает два часа. Кроме того, у многих там есть родственники, а препараты в казахстанских аптеках отпускают без рецепта.
Один из растворов — «Трулисити» — производится в США. Фармацевтическая компания Eli Lilly, которая его выпускает, объявляла, что остановила поставки в Россию всех препаратов, которые не входят в перечень жизненно важных и необходимых. В релизе представители компании уточняли, что на рынке останутся лекарства, в которых нуждаются люди с диабетом и онкозаболеваниями. Журналистам они также подтвердили, что «Трулисити» будет по-прежнему продаваться в России. Почему, несмотря на обещания компании, в Новосибирске с ним возникли перебои, точно неизвестно. «Вёрстка» направила запрос в Eli Lilly, но ответ на момент выхода текста не пришёл.
Второй раствор — сахароснижающий препарат «Оземпик» датской фармкомпани Novo Nordisk — пропал без каких-либо официальных разъяснений со стороны производителя. В российском представительстве компании объяснили, что поставки «Оземпика» в Россию продолжаются, но спрос превышает предложение, поскольку некоторые пациенты «делают большие запасы препарата». При этом с Казахстаном Novo Nordisk расширяет сотрудничество. В конце июля фармкомпания договорилась с Минздравом Казахстана о партнёрстве. Поэтому там дефицита не возникает.
Помимо Казахстана, жители Сибири летают за лекарствами в Кыргызстан. Из аэропорта Толмачёво есть прямые рейсы в Ош и Бишкек. Редактор Юлия Дрокова, которая сейчас живёт в Бишкеке, рассказала, что отправила для сына коллеги в Новосибирск пропавший из российских аптек урологический препарат «Дриптан». Лекарство передали через знакомых.
Дешёвые лекарства в Турции
Несколько москвичей рассказали, что покупают дефицитные лекарства в Турции. Из столичных аэропортов до Стамбула и Антальи можно долететь напрямую, а оригиналы препаратов часто стоят меньше, чем их аналоги в российских аптеках.
Фотограф Вадим, который с апреля живёт в Турции, говорит, что закупил и передал знакомым в Россию гормональные препараты, аналоги которых в стране есть. Но российские дженерики менее качественны и стоят дороже оригинального препарата в Турции. Лекарства он передавал через знакомых, а иногда даже через посторонних людей, которые соглашались помочь за небольшое вознаграждение.
Журналистка из Москвы Дарья Шипачева рассказала, что знакомые привозили ей из Турции антидепрессант «Анафранил СР». По её словам, в турецких аптеках препарат стоит столько же, сколько в России (или даже меньше), и с его поставками нет перебоев. В Москве же он пропал из аптек в апреле, потом вернулся, но вскоре вновь пропал. На портале госзакупок нет в перечне «Анафранила» в 2022 году, хотя в 2021‑м его закупали. При этом компания Novartis, которая производит антидепрессанты, сообщала, что приостановит инвестиции и «коммерческие маркетинговые активности» в России, но продолжит продавать лекарства.
Психиатр Виктор Лебедев подтвердил: его знакомые сообщают о пропаже антидепрессантов в России. Поэтому они покупают и ввозят лекарства из Грузии, Турции, Казахстана и Армении.
Из стран Евросоюза препараты везут гораздо реже из-за транспортной недоступности для большинства россиян и обязательного требования рецептов у местных врачей. Юрист Фарит Ахмадуллин рассказал, что сталкивался с ситуациями, когда даже правильно оформленный в России рецепт не подходит в европейской аптеке: фармацевт может потребовать обратиться за новым рецептом к местному врачу.
В Турцию летят не только за антидепрессантами, но и за лекарствами, необходимыми при эпилепсии. После пропажи из аптек противосудорожных препаратов в телеграм-чатах родителей детей с инвалидностью стали появляться сообщения о совместной закупке лекарств за рубежом. «Этим летом много сообщений о том, что [родители] едут в Турцию и будут там покупать своим детям лекарства. Заодно и пару пачек сверху могут привезти», — рассказала одна из мам, ребёнок которой болен эпилепсией.
Юридические аспекты
Если препарат не является наркотическим или психотропным и ввозится для собственных нужд, а не на продажу, то никаких проблем у ввозящего возникнуть не должно, рассказал юрист Фарит Ахмадуллин. Это совершенно законно: правила ввоза препаратов регламентируют ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств», ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановление правительства № 853 от 1 июля 2021 года (ознакомиться с деталями можно на сайте Федеральной таможенной службы).
При этом на границе могут попросить предъявить рецепт. Если препарат не зарегистрирован в России, нужно иметь на руках заключение консилиума врачей или врачебной комиссии учреждения, в котором наблюдается пациент.
А вот от пересылки внутри России Ахмадуллин предостерегает. Доставлять медикаменты могут только аптеки и официальные дистрибьюторы, а попытка переслать препараты почтой и курьерскими службами может быть чревата административными или даже уголовными делами.
Впрочем, и при легальном ввозе препаратов в Россию могут возникнуть проблемы. В июле в Шереметьеве задержали женщину, которая везла запас препарата от муковисцидоза для знакомой, нуждавшейся в лекарстве. У неё была документация от фонда, передавшего препарат, которая подтверждала, что он передан безвозмездно и предназначен для личного использования пациенткой по рекомендации консилиума врачей. Лекарство «Трикафта» не зарегистрировано в России, но и не запрещено. И тем не менее волонтёрке может грозить уголовное дело за «контрабанду».
Это не первый подобный случай в России. Возможно, в будущем ввозить некоторые лекарства станет ещё сложнее. В апреле правительство внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся ввоза незарегистрированных лекарств, — это изменения в статью 6.33 КоАП и в статью 238.1 УК РФ.
Административная статья предполагает наказание за ввоз в Россию незарегистрированных препаратов или их реализацию, а уголовная — за ввоз таких лекарств для их сбыта или за сам факт сбыта уже в крупном размере (то есть на сумму от 100 тысяч рублей). К обеим статьям есть примечание, которое оговаривает, что ввоз таких препаратов не считается правонарушением, если они соответствуют законодательству об обращении лекарственных средств, но не производятся в России, или если они были рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения. Юрист Алина Родионова в разговоре с «Вёрсткой» уточнила, что речь идёт о руководстве ВОЗ по международным непатентованным наименованиям.
Правительство предлагает исключить последнее основание — наличие препарата в руководстве ВОЗ. Родионова предполагает: если поправки будут приняты, положение пациентов ухудшится. Впрочем, закон еще не дошел до первого чтения, а нынешние его формулировки пока что расплывчаты. Минздрав же и вовсе утверждает, что из-за поправок не будет новых штрафов и что законопроект не затрагивает случаев ввоза препаратов для личного пользования. По версии ведомства, цель поправок — предотвратить ввоз лекарств, не имеющих подтверждённой безопасности. Рассмотрение законопроекта несколько раз переносилось и теперь ожидается осенью.