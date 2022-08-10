Меню
Общество
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
санкции
Елена Долженко
«ВЕРСТКА»
10 августа 2022, 18:15

Новый вид туризма

Россияне летят за границу в поисках пропавших из аптек препаратов от диабета, эпилепсии и других заболеваний

Новый вид туризма

С начала войны в аптеках в дефиците оказались не меньше 80 наименований препаратов из-за разрыва логистических цепочек и ухода иностранных фармкомпаний. Российские аналоги — не панацея, объясняют врачи и пациенты с которыми пообщалось издание «Вёрстка». Поэтому за лекарствами теперь приходится летать в другие страны. Но перевозить их не всегда безопасно, предупреждают юристы. А скоро такая практика и вовсе может оказаться вне закона.

Медикаменты начали пропадать из российских аптек сразу после начала военных действий на территории Украины. В марте вышло исследование сообщества «Врачи РФ»: медики заявили, что их пациенты столкнулись с недостатком 80 наименований препаратов. Среди них антидепрессанты и антипсихотики, комбинированные оральные контрацептивы, препараты для лечения ожирения и сахарного диабета, гормоны щитовидной железы, противоэпилептические лекарства и другие.

Чиновники Минздрава в то же время заверяли, что прекращение поставок не связано с санкциями, а у большинства пропавших препаратов есть аналоги российского или иностранного производства с тем же действующим веществом.

Однако у российских аналогов качество ниже, а побочные эффекты при их применении случаются чаще, говорят опрошенные «Вёрсткой» медики и пациенты. К тому же в некоторых случаях при переходе на аналог приходится увеличивать дозы препарата — это дополнительная нагрузка на организм.

Поэтому многие пациенты начали отправляться за лекарствами в другие страны или доставать их из-за рубежа с помощью волонтёров.

Сибиряки — в Нур-Султан и Бишкек

Эндокринолог из Новосибирска Валерия Квасова рассказала, что её пациенты начали закупать в Казахстане современные препараты, предназначенные для контроля сахара в крови, — «Оземпик» и «Трулисити». Это растворы, которые раз в неделю вводятся с помощью инъекций. «В какой-то момент они просто исчезли из российских аптек», — говорит Квасова.

Врач объясняет, что Казахстан пациенты выбирают из-за географической близости: перелёт от Новосибирска до Нур-Султана занимает два часа. Кроме того, у многих там есть родственники, а препараты в казахстанских аптеках отпускают без рецепта.

Один из растворов — «Трулисити» — производится в США. Фармацевтическая компания Eli Lilly, которая его выпускает, объявляла, что остановила поставки в Россию всех препаратов, которые не входят в перечень жизненно важных и необходимых. В релизе представители компании уточняли, что на рынке останутся лекарства, в которых нуждаются люди с диабетом и онкозаболеваниями. Журналистам они также подтвердили, что «Трулисити» будет по-прежнему продаваться в России. Почему, несмотря на обещания компании, в Новосибирске с ним возникли перебои, точно неизвестно. «Вёрстка» направила запрос в Eli Lilly, но ответ на момент выхода текста не пришёл.

Второй раствор — сахароснижающий препарат «Оземпик» датской фармкомпани Novo Nordisk — пропал без каких-либо официальных разъяснений со стороны производителя. В российском представительстве компании объяснили, что поставки «Оземпика» в Россию продолжаются, но спрос превышает предложение, поскольку некоторые пациенты «делают большие запасы препарата». При этом с Казахстаном Novo Nordisk расширяет сотрудничество. В конце июля фармкомпания договорилась с Минздравом Казахстана о партнёрстве. Поэтому там дефицита не возникает.

Помимо Казахстана, жители Сибири летают за лекарствами в Кыргызстан. Из аэропорта Толмачёво есть прямые рейсы в Ош и Бишкек. Редактор Юлия Дрокова, которая сейчас живёт в Бишкеке, рассказала, что отправила для сына коллеги в Новосибирск пропавший из российских аптек урологический препарат «Дриптан». Лекарство передали через знакомых.

Дешёвые лекарства в Турции

Несколько москвичей рассказали, что покупают дефицитные лекарства в Турции. Из столичных аэропортов до Стамбула и Антальи можно долететь напрямую, а оригиналы препаратов часто стоят меньше, чем их аналоги в российских аптеках.

Фотограф Вадим, который с апреля живёт в Турции, говорит, что закупил и передал знакомым в Россию гормональные препараты, аналоги которых в стране есть. Но российские дженерики менее качественны и стоят дороже оригинального препарата в Турции. Лекарства он передавал через знакомых, а иногда даже через посторонних людей, которые соглашались помочь за небольшое вознаграждение.

Журналистка из Москвы Дарья Шипачева рассказала, что знакомые привозили ей из Турции антидепрессант «Анафранил СР». По её словам, в турецких аптеках препарат стоит столько же, сколько в России (или даже меньше), и с его поставками нет перебоев. В Москве же он пропал из аптек в апреле, потом вернулся, но вскоре вновь пропал. На портале госзакупок нет в перечне «Анафранила» в 2022 году, хотя в 2021‑м его закупали. При этом компания Novartis, которая производит антидепрессанты, сообщала, что приостановит инвестиции и «коммерческие маркетинговые активности» в России, но продолжит продавать лекарства.

Психиатр Виктор Лебедев подтвердил: его знакомые сообщают о пропаже антидепрессантов в России. Поэтому они покупают и ввозят лекарства из Грузии, Турции, Казахстана и Армении.

Из стран Евросоюза препараты везут гораздо реже из-за транспортной недоступности для большинства россиян и обязательного требования рецептов у местных врачей. Юрист Фарит Ахмадуллин рассказал, что сталкивался с ситуациями, когда даже правильно оформленный в России рецепт не подходит в европейской аптеке: фармацевт может потребовать обратиться за новым рецептом к местному врачу.

В Турцию летят не только за антидепрессантами, но и за лекарствами, необходимыми при эпилепсии. После пропажи из аптек противосудорожных препаратов в телеграм-чатах родителей детей с инвалидностью стали появляться сообщения о совместной закупке лекарств за рубежом. «Этим летом много сообщений о том, что [родители] едут в Турцию и будут там покупать своим детям лекарства. Заодно и пару пачек сверху могут привезти», — рассказала одна из мам, ребёнок которой болен эпилепсией.

Юридические аспекты

Если препарат не является наркотическим или психотропным и ввозится для собственных нужд, а не на продажу, то никаких проблем у ввозящего возникнуть не должно, рассказал юрист Фарит Ахмадуллин. Это совершенно законно: правила ввоза препаратов регламентируют ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств», ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановление правительства № 853 от 1 июля 2021 года (ознакомиться с деталями можно на сайте Федеральной таможенной службы).

При этом на границе могут попросить предъявить рецепт. Если препарат не зарегистрирован в России, нужно иметь на руках заключение консилиума врачей или врачебной комиссии учреждения, в котором наблюдается пациент.

А вот от пересылки внутри России Ахмадуллин предостерегает. Доставлять медикаменты могут только аптеки и официальные дистрибьюторы, а попытка переслать препараты почтой и курьерскими службами может быть чревата административными или даже уголовными делами.

Впрочем, и при легальном ввозе препаратов в Россию могут возникнуть проблемы. В июле в Шереметьеве задержали женщину, которая везла запас препарата от муковисцидоза для знакомой, нуждавшейся в лекарстве. У неё была документация от фонда, передавшего препарат, которая подтверждала, что он передан безвозмездно и предназначен для личного использования пациенткой по рекомендации консилиума врачей. Лекарство «Трикафта» не зарегистрировано в России, но и не запрещено. И тем не менее волонтёрке может грозить уголовное дело за «контрабанду».

Это не первый подобный случай в России. Возможно, в будущем ввозить некоторые лекарства станет ещё сложнее. В апреле правительство внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся ввоза незарегистрированных лекарств, — это изменения в статью 6.33 КоАП и в статью 238.1 УК РФ.

Административная статья предполагает наказание за ввоз в Россию незарегистрированных препаратов или их реализацию, а уголовная — за ввоз таких лекарств для их сбыта или за сам факт сбыта уже в крупном размере (то есть на сумму от 100 тысяч рублей). К обеим статьям есть примечание, которое оговаривает, что ввоз таких препаратов не считается правонарушением, если они соответствуют законодательству об обращении лекарственных средств, но не производятся в России, или если они были рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения. Юрист Алина Родионова в разговоре с «Вёрсткой» уточнила, что речь идёт о руководстве ВОЗ по международным непатентованным наименованиям.

Правительство предлагает исключить последнее основание — наличие препарата в руководстве ВОЗ. Родионова предполагает: если поправки будут приняты, положение пациентов ухудшится. Впрочем, закон еще не дошел до первого чтения, а нынешние его формулировки пока что расплывчаты. Минздрав же и вовсе утверждает, что из-за поправок не будет новых штрафов и что законопроект не затрагивает случаев ввоза препаратов для личного пользования. По версии ведомства, цель поправок — предотвратить ввоз лекарств, не имеющих подтверждённой безопасности. Рассмотрение законопроекта несколько раз переносилось и теперь ожидается осенью.

Материалы по теме
США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции
Сейчас на главной
Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов до 2024 года
внешний долг
Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов до 2024 года
Внешний долг Украины составляет $19,6 млрд, решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить $5,8 млрд, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга
Дорого дома
ЖКХ
Дорого дома
Долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по итогам I квартала 2022 года составили 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд: за год они выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей
Российские интернет-провайдеры провалили план ФСБ по слежке за населением
интернет
Российские интернет-провайдеры провалили план ФСБ по слежке за населением
Ни один из новых операторов связи не установил в своих сетях средства для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий в требуемый «законом Яровой» срок. Исполнение требует дополнительных расходов
Цена за газ в Нидерландах стала самой высокой в Европе
Нидерланды
Цена за газ в Нидерландах стала самой высокой в Европе
В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена за газ, следует из данных Energievergelijk.nl. В июле цена за один кубометр газа составила в среднем €2,76 — на 22% больше, чем в прошлом месяце
Косово продолжит перерегистрацию сербских автомобилей
Сербия VS Косово
Косово продолжит перерегистрацию сербских автомобилей
Процедура замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в частично признанном Косово, продолжится после 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Альбин Курти
ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту через Днепр
Каховский мост — один из трех мостов через Днепр, которые находятся под контролем России. Эти мосты имеют стратегическое значение для россиян. Ранее ВСУ неоднократно атаковали мосты в Херсонской области с помощью американских систем HIMARS
Запрет на визы россиянам внесли в седьмой пакет санкций ЕС
Евросоюз
Запрет на визы россиянам внесли в седьмой пакет санкций ЕС
В конце июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью радиостанции Vikerraadio предупредил, что предложит запретить выдавать визы россиянам на встрече с коллегами из других европейских стран в конце лета
Страны G7 призвали Россию «немедленно вернуть» Украине контроль над Запорожской АЭС
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и другими ядерными объектами на ее территории
Больше половины российских стартапов хотят выйти на рынки СНГ и Европы
Стартапы
Больше половины российских стартапов хотят выйти на рынки СНГ и Европы
Для 88% локальных стартапов Россия остается основным рынком. Однако около половины из них хотели бы выйти в СНГ, Европу и другие регионы. Это следует из опроса, проведенного аналитической платформой Dsight
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»
Газопровод Дружба
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»
Венгрия и Словакия самостоятельно заплатили Украине за транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который пролегает через ее территорию
Президент Литвы лишил двух фигуристов госнаград за участие в ледовом шоу Навки
литва
Президент Литвы лишил двух фигуристов госнаград за участие в ледовом шоу Навки
Гитанас Науседа исключил литовских фигуристов и бронзовых призеров чемпионата мира 2000 года в танцах на льду Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка награжденных литовской государственной наградой
Байден выделил производителям чипов $52 млрд для возвращения производства в США
США
Байден выделил производителям чипов $52 млрд для возвращения производства в США
Президент США подписал законопроект о предоставлении субсидий на производство и разработку полупроводников, что бы вернуть на территорию страны производство микрочипов
Более половины инфекционных заболеваний стали опаснее из-за изменения климата
климат
Более половины инфекционных заболеваний стали опаснее из-за изменения климата
Климатические изменения, глобальное потепление и вызванные ими погодные аномалии, например экстремальная жара, наводнения, засухи, в разное время усугубили около 58% известных на данный момент инфекционных заболеваний
Общество
«Команда Навального» обнаружила у дочерей замминистра обороны РФ Криворучко гражданство США
Сам Криворучко за 6 лет до своего назначения в Минобороны побывал в США 26 раз. Чаще всего — в Майами. В 2011 году он открыл там фирму 5256 Fisher Island Drive
Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России
эмбарго
Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского экспорта угля. ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстан
Украина взяла на себя ответственность за удар по аэродрому в Крыму
война в украине
Украина взяла на себя ответственность за удар по аэродрому в Крыму
По данным «РБК-Украина», единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, где находится аэродром, — оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром»
Ни шатко, ни валком
металлургия
Ни шатко, ни валком
Российские металлурги критически зависят от иностранного ключевого оборудования (даже валков для прокатных станов) и из-за западных санкций будут вынуждены искать обходные пути его покупки либо переходить на менее качественные аналоги
Россия собирает оружие для войны в Украине по всему миру
оружие
Россия собирает оружие для войны в Украине по всему миру
Россия, предположительно, перевозит оружие торговыми судами через пролив Босфор. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные западных разведок, спутниковые снимки и мнение военных экспертов