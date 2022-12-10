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Грузия
10.12.2022 15:40

Грузия не рассматривает возобновление прямого авиасообщения с Россией

Восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе

Грузия не рассматривает возобновление прямого авиасообщения с Россией

Восстановление прямых авиарейсов между Грузией и Россией не стоит в повестке дня. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. В российском МИДе утверждали, что рейсы могут возобновить при наличии «нужных предпосылок».

Как рассказал господин Абашидзе, Тбилиси известно, что Москва рассматривает вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. Он напомнил, что гражданам России не нужны визы для посещения Грузии. «Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит»,— уточнил он.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар допустил, что Россия может решить возобновить прямое авиасообщение с Грузией. «В случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет», — заверил дипломат.

Прямое авиасообщение между двумя странами было прервано указом президента РФ Владимира Путина после антироссийских выступлений сторонников Михаила Саакашвили летом 2019 года. Планировалось, что в конце января будет выполнен прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву, но он не состоялся. Несмотря на это, в течение 2022 года число российских эмигрантов в стране достигло почти 113 тыс. человек. Доходы Грузии от туризма превысили «доковидный» показатель, к ноябрю составив более $2,8 млрд.

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