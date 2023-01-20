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Грузия
20.01.2023 18:19

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Саломе Зурабишвили не поддержала восстановление авиасообщения с Россией и призвала правительство «серьезно изучить вопрос» притока россиян в страну «со всеми его социальными и политическими параметрами»

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала восстановление авиасообщения с Россией и призвала правительство «серьезно изучить вопрос» притока россиян в страну «со всеми его социальными и политическими параметрами». Заявление Зурабишвили было опубликовано на сайте президента.

По словам Зурабишвили, грузинская общественность должна почувствовать, что государство учитывает ее национальные интересы и обеспечивает ее безопасность. «Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — говорится в ее заявлении.

Что касается вопроса восстановления авиасообщения между странами, Зурабишвили сказала, что она не поддерживает позицию тех, кто заявляет о решении таким образом проблем проживающих в России грузин.

На днях глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией, отмененное в 2019 году, будет вскоре возобновлено. Его слова приветствовали в правящей партии «Грузинская мечта», отмечая, что восстановление рейсов поможет гражданам Грузии.

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