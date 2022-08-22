В Грузии четвертый день тушат лесной пожар, спасателям помогают военные
В муниципалитете Боржоми в центральной Грузии уже четвертые сутки продолжаются работы по тушению лесного пожара с участием нескольких сотен пожарных и военнослужащих, а также спецтехники
В муниципалитете Боржоми в центральной Грузии уже четвертые сутки продолжаются работы по тушению лесного пожара с участием нескольких сотен пожарных и военнослужащих, а также спецтехники.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Новости-Грузия».
Пожар в Боржомском районе тушат уже четвертые сутки. Возгорание возникло между селами Квабисхевы и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). Ситуацию усложняет ветер и горный рельеф, не позволяющий использовать пожарную технику.
В Боржоми со вчерашнего дня находятся представители разных подразделений министерства внутренних дел, министерства обороны, местных властей, сотрудники лесных хозяйств и заповедников. Был также создан штаб оперативного управления во главе с замглавы МВД Грузии и начальником Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
С утра понедельника тушение пожара возобновили четыре вертолета пограничной полиции, в настоящее время опасность распространения пожара на населенные пункты устранена.
МВД мобилизовало в муниципалитете Боржоми 250 пожарных и спасателей, 50 пожарно-спасательных машин и другой техники. Кроме того, пожар контролируется с помощью дронов. Также на месте находятся 300 сотрудников отдела специального назначения МВД.
Кроме того, по поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили для ликвидации пожара в Боржоми привлекли военнослужащих Восточного командования.
Со стороны сил обороны Грузии в тушении пожара принимают участие гусеничные специальные средства пожаротушения управления тылового обеспечения армии, автоцистерны и пожарные машины повышенной проходимости.