Российские власти винят поджигателей в мощных лесных пожарах. Огонь подступает к Москве
Сегодня стало известно, что рязанские пожары движутся не в сторону Владимирской области, как предполагалось раньше, а к Шатурскому району Подмосковья
Владимир Путин провел специальное совещание, посвященное лесным пожарам в России, пишет издание «Вот так». На встрече говорили о том, что виновата не только погода, но и поджигатели. Сегодня стало известно, что огонь движется в сторону подмосковных торфяников.
Самая сложная ситуация складывается в Рязанской области. К 24 августа площадь возгорания в регионе составила 11,7 тыс. га, за сутки она выросла на четверть. В регионе ввели режим ЧС. Огонь затронул особо охраняемые природные территории, жителей нескольких деревень эвакуировали. В середине августа жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари. До них дошел дым от пожаров из Рязанской области.
Сегодня стало известно, что рязанские пожары движутся не в сторону Владимирской области, как предполагалось раньше, а к Шатурскому району Подмосковья. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев. Именно дым от горящих шатурских торфяников накрыл Москву в 2010 году.
С понедельника, 22 августа, в Шатуре установлен особый противопожарный режим. Администрация запретила въезжать на всех видах транспорта на торфяники, в леса, карьеры, подъезжать к берегам рек и озер, разводить костры и жечь сухую траву.
Столичные власти заявляют, что пока вблизи Москвы пожаров нет. При этом 24 августа очевидцы уже публикуют видеозаписи возгораний леса в Московской области, а Аэрозольный комплекс МГУ зафиксировал, что в понедельник 22 августа доля дыма в московском воздухе превысила выбросы транспорта.
По словам главы Минприроды Александра Козлова, пожары в Центральном федеральном округе вызваны далеко не только засухой и жарой. Сегодня он заявил, что работают поджигатели, которых уже ищет полиция.
На совещании у президента Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что для тушения пожаров не хватает гусеничной техники.
С весны этого года в России возникло более 6 тысяч пожаров, а общая площадь, пройденная огнём, превысила 860 тыс. га, сообщили в Минприроды РФ. Больше половины лесных пожаров бушевали на Дальнем Востоке, еще треть — в Сибири.
Вдали от Москвы пожары уничтожили целые поселения. В Красноярском крае сгорело более 500 домов, девять человек погибли. В Омской области погиб один человек, сгорело более 200 домов.
По данным Рослесхоза, сейчас в России зафиксированы 104 лесных пожара в 18 регионах. Власти отмечают, что на сегодняшний день общая площадь лесных пожаров по всей России почти в три раза меньше, чем в прошлом году.
Заявления чиновников противоречат данным сервиса Fires.ru, который отслеживает лесные пожары онлайн. Согласно его данным, сейчас по всей стране насчитывается несколько сотен лесных пожаров в 43 регионах.
Особых мер борьбы с лесными пожарами на сегодняшнем совещании власти не предложили. Путин попросил премьера Михаила Мишустина отправиться в пожароопасные регионы и выразил надежду, что в ближайшие три дня пожары удастся локализовать. По словам президента, все ресурсы у страны для этого есть