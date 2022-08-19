В России могут ввести режим ЧС федерального уровня из-за пожаров в Рязанской области
По данным «Авиалесоохраны» на 00.00 мск 18 августа, в регионе действовало три пожара – на землях лесного фонда, на землях обороны и безопасности и на землях особо охраняемых природных территорий
Днем 18 августа пресс-служба Рослесхоза сообщила, что органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы». По данным «Авиалесоохраны» на 00.00 мск 18 августа, в регионе действовало три пожара – на землях лесного фонда на площади 35 га, на землях обороны и безопасности на площади 45 га и на землях особо охраняемых природных территорий (заповедник «Окский») на площади 101 га. Режим ЧС был введен только в Спасском районе области.
Первое сообщение на сайте правительства Рязанской области о ситуации с лесными пожарами появилось 12 августа: врио губернатора Павел Малков вместе с МЧС участвовал в авиапатрулировании территорий Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов. О действующих очагах в регионе не сообщалось. 16 августа в области действовало три очага природных пожаров – на территории Спасского района (на землях государственного лесного фонда Спасского лесничества и национального парка «Мещера») и в Московском военном лесничестве Рыбновского района. 17 августа запах гари добрался до запада и юго-запада Москвы. Также по столице распространился смог.
18 августа глава Рослесхоза Иван Советников прибыл в регион по поручению министра природных ресурсов Александра Козлова, приехал в область также министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Помощь в Рязанскую область направлена в том числе из Йошкар-Олы и Ханты-Мансийска, рассказал глава Рослесхоза, а на 15.00 мск на ликвидации пожара работали 850 человек, 300 единиц техники. По словам Малкова, над тушением работает 12 авиабортов МЧС России: «Авиацией произведено свыше 50 сбросов воды».
Источник в Рослесхозе пояснил, что регионы должны сразу докладывать об опасной ситуации, если такая складывается и развивается по негативному сценарию. «Они должны трезво оценивать обстановку и докладывать на еженедельных комиссиях и федеральных штабах», – пояснил он. Данный порядок в этом случае, судя по позиции Рослесхоза, был нарушен. В министерстве природопользования Рязанской области не ответили на запрос «Ведомостей», какими регламентами руководствуются при тушении лесных пожаров. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура по поручению Генпрокуратуры уже начала проверку исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства в Рязанской области.
В России существует спутниковая космическая система для отслеживания пожаров, которая доступна федеральным властям, сказал руководитель программы по ООПТ российской «Гринпис» Михаил Крейндлин: «Но в соответствии с Лесным кодексом функции по тушению и предупреждению лесных пожаров – это переданные субъектам полномочия, они несут ответственность».
Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов считает пожар в регионе результатом халатности: даже при проблемах с появляющимися очагами возгорания в регионах удается «локализовать пожар и не дать ему разрастись до неконтролируемых размеров».
Крейндлин отмечает, что с июля изменены правила режима ЧС. Теперь при пожарах площадью более 25 га должно быть объявлено ЧС муниципального характера, а при пожарах на территориях двух районов – регионального характера. «В Рязанской области ЧС ввели только в отдельных районах, хотя уже есть основания для введения ЧС во всей области. На территории Окского заповедника пожар на 100 га действует уже более трех суток, а скоро будет более пяти. Это уже будет федеральная ЧС», – считает эксперт.